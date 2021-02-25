Bethesda проводит благотворительный аукцион в котором разыгрывает кучу призов и возможность встретиться с легендой игропрома – Тодом Говардом, для создания персонажа для новой игры компании. Детали в материале.

Bethesda продолжает держать амбициозный проект Starfield под завесой тайны. После анонса разработчики не обмолвились ни словом и не допустили утечки хотя бы килобита данных о новой игре. Однако все же Bethesda Softworks готова пропустить фаната в закулисье, дав ему возможность создать одного из персонажей для будущей игры, правда, для этого ему придется существенно раскошелиться.

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Более двух лет назад на выставке Е3 2018 компания Bethesda Softworks анонсировала научно-фантастическую ролевую игру Starfield. Несмотря на то, что, по словам разработчиков, игра находится в активной разработке еще с 2015 года, подробностей о ней мало. Однако единственного тизера хватило, чтобы сформировать сообщество, что с нетерпением ожидает релиза.

Анонс игры Starfield

Несмотря на то, что все детали игры держатся в строгом секрете, Bethesda все же готова поделиться информацией о будущем проекте и даже позволить создать NPC тому фанату, который не поскупится для этого на аукционе. Именно так, Bethesda выставила необычный лот на аукционе Make-A-Wish Mid-Atlantic Evening of Wishes.

Make-A-Wish – международный благотворительный фонд, помогающий исполнять желания смертельно больным детям.

Победителю лота, разработчики предлагают Xbox Series X, 16 игр, которые компания выпустила или разработала, а также возможность создать дизайн персонажа для таинственной Starfield. Счастливчик попадет в команду Bethesda Game Studios и поработает в паре с живой легендой игропрома – Тоддом Говардом.

Описание лота от Bethesda / изображение one.bidpal.net

Каждому нравится создавать своих собственных героев в играх, но немного игроков могут действительно стать персонажем в самой игре. Победитель этого лота будет работать вместе с командой Bethesda Game Studios, а также исполнительным продюсером Тоддом Говардом, над созданием персонажа для горячее ожидаемой будущей игры Starfield, – говорится в описании лота.

Скорее всего, именно победитель сможет узнать первые подробности о проекте. Ведь пока разработчики раскрыли только сетинг будущей игры, чего точно не достаточно для создания персонажа. Однако не следует надеяться на утечку информации от победителя, ведь скорее всего, компания обяжет его подписать документы о неразглашении. Лот планируют "пустить с молотка" 28 февраля, а на момент написания материала ставка на него достигает суммы в $ 13 800.

Несмотря на всю таинственность, которой окутана игра, один из известных инсайдеров индустрии – Джефф Грабб в собственном подкасте на YouTube поделился слухами о релизе проекта, намеченном ближе к концу второй половины 2021 года. Также по его предположениям вскоре Microsoft (которые завершают покупку студии) и собственно Bethesda организуют совместную конференцию, на которой расскажут больше о своих предстоящих играх, в том числе и об амбициозной Starfield.