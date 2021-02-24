Американский политик Маркус Эванс уверен, что видеоигры влияют на уровень преступности. Он планирует внести законопроект о запрете продажи GTA и других игр.

В Чикаго, штат Иллинойс в последние месяцы увеличилось количество угонов автомобилей. Местные чиновники подумали и решили, что во всем виноваты компьютерные игры, а особенно Grand Theft Auto V. Почему во всем опять виноваты видеоигры не очень понятно, но попробуем разобраться.

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Представитель Демократической партии Маркус Эванс-младший внес законопроект, который должен внести поправки в городской закон 2012 года. Очень важно отметить, что этот закон запрещает продажу жестоких игр несовершеннолетним. То есть определенный запрет на распространение подобных видеоигр на территории этого штата уже существует. Правда, Маркус уверен, что и этого недостаточно, потому что хочет запретить продажу жестоких видеоигр вообще. Политик отметил следующее:

Grand Theft Auto и другие жестокие видеоигры пробираются в ум нашей молодежи и заставляют их думать, что похищение автомобилей – это нормально.

Также он планирует внести изменения в само определение жестоких видеоигр. По мнению Маркуса, это игры, которые позволяют управлять героем, который может различными методами наносить физический либо психологический вред другому персонажу или животным.

Маркуса поддержал Эрли Волкер, который является членом местной организации, которая противодействует угону авто. Он увидел сходство между похищениями автоцистерн в реальности и действиями, которые могут сделать в этой видеоигре геймеры. Эрли сказал следующее:

Я чувствую, что эта игра (GTA) стала огромной проблемой в этой сфере.

Представители американской ассоциации производителей видеоигр также не стали молчать в этой ситуации. Они уверены, что между игрой и реальными похищениями нет ничего общего, а политикам не стоит выдвигать законопроекты, которые основываются только на их предположениях.

Вероятно, такую поправку не примут на заседании представителей штата Иллинойс. Надеемся, что эти чиновники не смотрели пока фильмы из серии "Форсаж".