Авторы канала Digital Dreams запустили видеоигру GTA V в 4K на видеокарте GeForce RTX 3090. Также они решили поднять качество графики в этой игре с помощью модификаций.

Мы уже рассказывали вам об энтузиастах с ютуб-канала Digital Dreams, которые показали максимум игры Red Dead Redemption 2 на GeForce RTX 3090. На этот раз они попытались сделать нечто подобное, но уже с другим проектом компании Rockstar Games.

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Видеоигра Grand Theft Auto V вышла еще в 2013 году, но и сейчас продолжает иметь большой спрос среди геймеров. Поэтому неудивительно, что для этого проекта выходит достаточно большое количество модификаций, которые направлены на улучшение графической составляющей этой видеоигры. Авторы ютуб-канала Digital Dreams решили собрать немалое количество таких модов и запустить гибридную игру на флагманской GeForce RTX 3090. Эту модель смело можно называть одной из лучших на рынке видеокарт, но она и стоит более 60 тысяч гривен.

В этом эксперименте энтузиасты выставили максимально возможные настройки графики и разрешение в 4K. Конкретные названия модификаций авторы не назвали, а только отметили, что это их специальная сборка. Игра стала выглядеть намного лучше, но фотореалистичностью это еще трудно назвать. Однако, стоит выделить прогулки по набережной и ночному городу, потому что эти сцены выглядят очень реалистично. Наибольшие проблемы возникают уже в дневное время, так как иногда предметы появляются из воздуха на глазах игрока. Наверное, такие технические недостатки возникли из-за большого количества установленных модификаций.

Grand Theft Auto V на видеокарте GeForce RTX 3090 – видео