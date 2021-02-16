Авторы канала Digital Dreams запустили видеоигру Red Dead Redemption 2 на видеокарте GeForce RTX 3090. Кажется, это уже максимум этой игры и сложно будет вывести ее на качественно новый графический уровень.

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла еще в 2018 году, но и сейчас ее можно отнести к когорте самых красивых. Бесспорно, визуальная составляющая этого проекта это очень важный фактор его успешности на рынке. Игра на самом деле настолько реалистична, что некоторые телевизионные шоу даже путали реальные фото и кадры из Red Dead Redemption 2.

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На этот раз энтузиасты с ютуб-канала Digital Dreams решили запустить Red Dead Redemption 2 на видеокарте GeForce RTX 3090. Эту модель смело можно называть флагманской и самой лучшей на рынке. Правда, сейчас ее приобрести непросто, хотя она и стоит более 60 тысяч гривен, но ее все равно трудно найти в официальных магазинах.

В своем эксперименте авторы этого канала выставили максимально возможные настройки графики и разрешение в 8K, а также использовали специальные фильтры под названием ReShade, которые влияют на освещение. Важно отметить, что энтузиасты пытались сохранять частоту в минимум 60 кадров в секунду. Кажется, это уже максимум этой видеоигры, потому что графика близка к фотореалистичной и трудно будет вывести ее графическую составляющую на качественно новый уровень. Особенно выделяются дальние пейзажи, облака, молнии и вода в различных водоемах.

Red Dead Redemption 2 на видеокарте GeForce RTX 3090 – видео