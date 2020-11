Red Dead Redemption 2 – настолько визуально удивительная видеоигра, что телевизионная станция в Орегоне восприняла кадр из нее, как реальное фото. Хотя нас это не удивляет, ведь скриншоты из этой игры бывают настоящими произведениями искусства.

Вестерн от Rockstar – одна из самых графически удивительных игр прошлого поколения. Реализм ее мира неоспоримый – от великолепных ландшафтов к росту бороды Артура Моргана. Игра на самом деле настолько реалистична, что телевизионная станция перепутала ее с реальной жизнью. Пост об этом на развлекательном портале Reddit быстро набрал около 10 тыс. предпочтений.

Станция новостей KTVZ 21 в штате Орегон, имеет сегмент "Out & About", который пропагандирует мероприятия на свежем воздухе, такие как пешие прогулки и пейзажная фотография. Принимая фотографии от зрителей для использования в сегменте, станция выбрала подозрительный снимок, который некоторые геймеры узнают. Сосны, горы вдали и река, формируют потрясающий пейзаж. Вот только оказалось, что это изображение из игры года по версии The Game Awards 2018, а не с какой-то красивой пешеходной дорожки в Орегоне.

Интересно, что карта Red Dead Redemption 2 охватывает вымышленные районы, созданные для представления локаций по всей Северной Америке. Поэтому тот, кто выбрал это изображение на KTVZ 21 имеет оправдание, оно действительно похоже на то, что можно было бы увидеть в их краях.

И мы на Games24 также не можем обвинить работника в халатности, так как от скриншотов из этой игры может буквально перехватывать дыхание, ведь они ничем не уступают реальным фото, а некоторые из них можно смело назвать произведениями искусства.

Скриншот пользователя Eliott Dowie / изображение с pcgamer

Скриншот пользователя Unclassified Project X / изображение с pcgamer

Скриншот пользователя Rik Henderson / изображение с pocket-lint

Скриншот пользователя Capt_Galahad / изображение с Reddit

Скриншот пользователя Sam White / изображение с pcgamer

Скриншот пользователя Sam White / изображение с pcgamer

Скриншот из игры Red Dead Redemption 2 / изображение с gamespot

Скриншот пользователя Jennifer Lane / изображение с pcgamer

Скриншот пользователя Andy Kelly / изображение с pcgamer