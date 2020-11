Red Dead Redemption 2 – настільки візуально дивовижна відеогра, що телевізійна станція в Орегоні сприйняла кадр з неї, як реальне фото. Хоча нас це не дивує, адже скріншоти з цієї гри бувають справжніми витворами мистецтва.

Вестерн від Rockstar – одна з найбільш графічно дивовижних ігор минулого покоління. Реалізм її світу незаперечний – від чудових ландшафтів до росту бороди Артура Моргана. Гра насправді настільки реалістична, що телевізійна станція переплутала її з реальним життям. Пост про це на розважальному порталі Reddit швидко набрав близько 10 тис. вподобань.

Станція новин KTVZ 21 в штаті Орегон, має сегмент "Out & About", який пропагує заходи на свіжому повітрі, такі як піші прогулянки та пейзажна фотографія. Приймаючи світлини від глядачів для використання в сегменті, станція обрала підозрілий знімок, який деякі геймери впізнають. Сосни, гори вдалині та річка, що тече, формують приголомшливий пейзаж. От тільки виявилось, що це зображення з гри року за версією The Game Awards 2018, а не з якоїсь гарної пішохідної доріжки в Орегоні.

Цікавим є те, що карта Red Dead Redemption 2 охоплює вигадані райони, створені для представлення локацій по всій Північній Америці. Тож той, хто обрав це зображення на KTVZ 21, має виправдання, воно справді схоже на те, що можна було б побачити у їхніх краях.

І ми на Games24 також не можемо звинуватити працівника в недбальстві, тому що від скріншотів з цієї гри може буквально перехоплювати подих, адже вони нічим не поступаються реальним фото, а деякі можна сміливо назвати витворами мистецтва.

Скріншот користувача Eliott Dowie / зображення з pcgamer

Скріншот користувача Unclassified Project X / зображення з pcgamer

Скріншот користувача Rik Henderson / зображення з pocket-lint

Скріншот користувача Capt_Galahad / зображення з Reddit

Скріншот користувача Sam White / зображення з pcgamer

Скріншот користувача Sam White / зображення з pcgamer

Скріншот з гри Red Dead Redemption 2 / зображення з gamespot

Скріншот користувача Jennifer Lane / зображення з pcgamer

Скріншот користувача Andy Kelly / зображення з pcgamer