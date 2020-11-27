Стратегії – один із найдавніших ігрових жанрів, завдяки якому ми постійно знаходимось в круговерті карт, військових конфліктів та зведенні будівель, і все це майже з перших днів існування відеоігор. Цариною стратегій є PC, тому що погодьтесь, важко уявити керування сотнею юнітів за допомогою геймпаду. Про 10 найкращих стратегій останньої декади – у матеріалі.

Стратегії – один з найрізноманітніших жанрів відеоігор, що задовольняє всіх охочих – від людей, яких в першу чергу цікавить військова тактика чи побудова ідеального міста-мрії до людей, які просто хочуть розважитись та побачити як Ганді знищує Монтесуму за допомогою ядерної зброї чи з'їсти Папу Римського. Декада доходить кінця, саме тому Games24 пропонує пригадати найкращі відеоігри в жанрі стратегії випущені протягом останнього десятиліття, а допоможе в цьому рейтинг сайту metacritic.

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DESPERADOS III

Постер гри Desperados III / зображення з gamepitt

Дата випуску: 16 червня 2020

16 червня 2020 Розробник: Mimimi Games

Mimimi Games Рейтинг критиків: 86

86 Рейтинг гравців: 8.2

Desperados III – це тактична відео-гра в режимі реального часу. У ній представлено п’ять ігрових персонажів, кожен з яких має доступ до унікальної зброї та здібностей. Гравці можуть виконувати місії, не вбиваючи нікого, просто вирубаючи та зв’язуючи ворогів. Тіла недієздатних противників потрібно заховати, інакше інші вороги, які патрулюють територію, виявлять їх і піднімуть тривогу, яка викличе підмогу. Також наявний режим "Showdown" під час якого гравці можуть спланувати дії усіх п'яти персонажів, які вони виконають одночасно одразу після натискання певної кнопки.

Огляд гри Desperados III

Основний головний герой – Джон Купер, полює за злочинцем по імені Френк. Пошуки змушують його об'єднатися з нареченою, що втекла з власного весілля на ім'я Кейт, потайним найманим вбивцею Доком Маккоєм, траппером-велетнем Гектором і Ізабель – загадковою леді з Нового Орлеана. У пошуках спокути Купер разом з бандою побуває в дрібних містечках, на болотах і річках, щоб врешті-решт дійти до драматичної сутички з Френком, гідною стати однією з легенд Дикого Заходу.

EUROPA UNIVERSALIS IV

Постер гри Europa Universalis IV / зображення з reddit

Дата випуску: 13 серпня 2013

13 серпня 2013 Розробник: Paradox Interactive

Paradox Interactive Рейтинг критиків: 87

87 Рейтинг гравців: 8.7

Гра являє собою інтерактивну карту Землі, розділену на провінції, які контролюються тією чи іншою нацією. Кожна з цих провінцій робить свій внесок в державу впливаючи як позитивно, так і негативно, оскільки провінції можуть одночасно і надавати ресурси (гроші, торгове вплив, рекрути, моряки і т. п.), і служити джерелом хвилювань і повстань.

Гравець обирає під своє керування державу саме державу, а не правителя чи династію. На чолі країни йому підвладні дипломатія, релігія (для кожної з яких існує своя особлива система), торгівля, управління, дослідження нових технологій, відкриття земель (у тому числі Північної Америки, Південної Америки, Африки й Австралії) і звичайно ж військові дії.

Огляд гри Europa Universalis IV

Кожна держава є неповторною, тобто у кожної є свої національні ідеї, завдання і місії, династія правителів. Неповторна історія та унікальна cистема динамічних подій роблять гру насиченою. Чіткої мети в гри немає — її ставить сам гравець.

RIMWORLD

Постер гри Rimworld / зображення з kickstarter

Дата випуску: 17 жовтня 2018

17 жовтня 2018 Розробник: Ludeon Studios

Ludeon Studios Рейтинг критиків: 87

87 Рейтинг гравців: 8.9

На старті гри RimWorld пропонує процедурно згенерувати ігровий світ, який представляє собою планету, поверхня якої є шестикутною картою, де розташовані материки, океани, острови, річки, поселення та інші об'єкти. Гравець обирає місце (одну клітку), де почнуться ігрові події. Також можна вибрати один з ігрових сценаріїв (аварійна посадка, втрачене плем'я і інші), які визначають початкові умови. Наприклад, після аварійної посадки виживають три персонажа, а на місцевості розкидані уламки корабля.

Обране місце визначає кліматичні умови і безліч об'єктів, які можуть на ньому перебувати. Якщо це рівнина або ліс, то тут буде більш м'який клімат в порівнянні з пустелями і тундрою, і таким чином поселенцям буде простіше захищатися від холоду або вберігатися від спеки. Обране місце може знаходитися поряд c поселеннями жителів планети, на дорогах, біля океану і так далі.

Трейлер гри RimWorld

Поселенці характеризуються різними навичками і здібностями: дальній і ближній бій, будівництво, медичні навички та інші. У RimWorld на початку гри і в подальшому важливі соціальні відносини персонажів. Наприклад, поселенці можуть виявитися родичами, і це позитивно позначиться на їх настрої або здатності що-небудь робити, а якщо два персонажі разом працюють в печері, то вони можуть з більшою ймовірністю подружитися. Між поселенцями різної статі можуть початися особисті відносини, що безпосереднім чином відбивається на ігровому процесі.

Бойова система включає в себе ближній і дальній бій, для кожного з яких є різні навички і зброя. Сама система спрощена – гравець може давати персонажам предмети вказувати цілі для атаки, але персонаж визначає сам більшість дій: вибір укриття, момент пострілу і тому подібне.

Мета гри – побудувати в наданих умовах колонію і вижити для того, щоб збудувати корабель і полетіти, закінчивши таким чином гру.

XCOM: ENEMY UNKNOWN

Постер гри XCOM: Enemy Unknown / зображення з playground

Дата випуску: 8 жовтня 2012

8 жовтня 2012 Розробник: Firaxis Games

Firaxis Games Рейтинг критиків: 89

89 Рейтинг гравців: 8.2

Гравець керує вигаданим міжнародним проєктом XCOM, що займається обороною Землі від іншопланетян. Проєкт підтримується 16-ма країнами, від імені ради яких говорить речник. Він дає гравцеві вказівки та поради та щомісяця надає звіт про результати оборони. Залежно від того як успішно гравець підтримує країни-учасниці, залежить перебіг боротьби з іншопланетянами. Для успіху слід розвивати базу проєкту, знищувати ворожі сили в покрокових боях і турбуватися про оснащення бійців.

Геймплейний трейлер гри XCOM: Enemy Unknown

Упродовж вторгнення прибульців на Землі зростає рівень паніки, але натомість він зменшується від успішних дій гравця. Якщо в кінці місяця в країні-учасниці XCOM паніка висока, вона з високою ймовірністю покине проєкт. Коли понад вісім країн покидає проєкт, прибульці беруть XCOM під свій контроль, що означає поразку. Загіпнозований речник оголошує конфлікт "непорозумінням" і здає планету загарбникам.

TOTAL WAR: SHOGUN 2

Постер гри Total War: Shogun 2 / зображення з playground

Дата випуску: 15 березня 2011

15 березня 2011 Розробник: Creative Assembly

Creative Assembly Рейтинг критиків: 90

90 Рейтинг гравців: 8.4

У грі поєднано режими покрокової стратегії та тактики в реальному часі. Управління державою відбувається на стратегічній карті в покроковому режимі. Гравець займається дослідженнями, розвідкою, економікою, релігією та іншими найважливішими питаннями держави. Морські й сухопутні битви відбуваються в реальному часі.

Бій у грі Total War: Shogun 2

Дія гри відбувається на трьох з чотирьох найбільших японських островів: Хонсю, Кюсю і Сікоку, а часові рамки охоплюють період закінчення Сенгоку. У ролі дайме – лідера одного з ворогуючих угруповань – гравець повинен вести бойові дії, займатися економічною політикою і вести дипломатичну гру, щоб досягти головної мети гри: об'єднання феодальної Японії в єдину державу під владою клану гравця.

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INTO THE BREACH

Постер гри Into the Breach / зображення з gog.com

Дата випуску: 27 лютого 2018

27 лютого 2018 Розробник: Subset Games

Subset Games Рейтинг критиків: 90

90 Рейтинг гравців: 7.8

Гравець керує загоном величезних бойових машин (мехів), що захищають Землю від навали гігантських монстрів (кайдзю). Геймплей гри будується на подорожі в альтернативні тимчасові лінії і полягає в послідовному звільнення ключових островів від агресивної раси, яка прагне знищити залишки людства на планеті Земля. Острови розташовані в різних кліматичних зонах, що має вплив на тактику ведення бойових дій.

Огляд гри Into the Breach

Битва за кожен острів складається з серії покрокових битв на ландшафтних картах 8 × 8, подібних шаховим дошкам. У бою необхідно протриматися 5 ходів, не допустивши при цьому знищення цивільних будівель (електростанцій, житлових комплексів, лабораторії та ін.), що генерують енергію для підтримки силової мережі (Power Grid), внаслідок дії якої пілоти мехів залишаються в рамках даної тимчасової лінії.

У разі порушення роботи Power Grid битва за людство в цій часовій лінії буде вважатися програною, а пілотів відкине назад в майбутнє, де можна знову спробувати врятувати людство в альтернативній часовій лінії. Перемагаючи на картах, гравець накопичує бали репутації. Після звільнення острову їх можна обміняти на нову зброю, обладнання, найняття нових пілотів. Пілоти, своєю чергою, в боях набувають досвіду при знищенні ворогів, даючи в результаті різні бонуси як своїм машинам, так і всій групі.

Знищивши лігво раси Vek один з пілотів може переміститись в нову часову лінію, щоб спробувати врятувати людство вже там, по суті це робить гру нескінченною.

SID MEIER'S CIVILIZATION V

Постер гри Sid Meier's Civilization V / зображення з geoffknorr

Дата випуску: 21 вересня 2010

21 вересня 2010 Розробник: Firaxis Games

Firaxis Games Рейтинг критиків: 90

90 Рейтинг гравців: 8.0

Civilization V – це покрокова стратегічна гра, де гравець представляє лідера певної нації чи етнічної групи ("цивілізації") і повинен керувати її зростанням протягом тисяч років. Гра починається з заснування невеликого поселення доісторичної епохи, яке під дбайливим наглядом, може розвинутись до футуристичного мегаполіса.

Геймплейний трейлер гри Civilization V

Гравець отримує в керівництво підрозділи, що представляють цивільні та військові сили. Цивільні підрозділи можуть бути спрямовані на пошук нових міст, будівництво, видобуток ресурсів та поширення релігії, тоді як військові підрозділи можуть йти в бій, щоб заволодіти територіями інших цивілізацій. Гравець контролює виробництво у своїх містах, щоб отримувати нові бойові одиниці та будівлі, займається дипломатію з іншими цивілізаціями в грі та керує зростанням цивілізації в галузі технологій, культури, продовольчого забезпечення та економіки.

Гравець закінчує гру, коли виконується одна з умов перемоги. Умови перемоги включають захоплення всього світу силою, переконання інших цивілізацій визнати гравця лідером за допомогою дипломатії, набуття впливу на всі цивілізації завдяки туризму, перемогу в космічній гонці за або просто виграш за очками встановленої кількості ходів.

CRUSADER KINGS III

Постер гри Crusader Kings III / зображення з Steam

Дата випуску: 1 вересня 2020

1 вересня 2020 Розробник: Paradox Interactive

Paradox Interactive Рейтинг критиків: 91

91 Рейтинг гравців: 8.4

Crusader Kings III є спадкоємцем грандіозних історичних стратегій і пропонує безліч нових способів забезпечити успіх вашого королівського роду. У грі ви берете на себе керування певною династією та ведете її до панування у світі, регіоні чи просто процвітання у чинних територіальних межах, на ваш розсуд. Надзвичайно цікавою особливістю гри є те, що кожен персонаж має власні характеристики від яких залежить успіх його правління.

Нарощуйте військову міць, утворюйте династичні шлюби, плетіть інтриги, приймайте закони, влаштовуйте замахи на ворогів та старайтесь пережити їхні намагання вбити вас. Crusader Kings III справді дає вам відчути себе на чолі могутньої середньовічної держави.

Геймплейне відео гри Crusader Kings III

STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY

Постер гри Star Craft II: Wings of Liberty / зображення з kanobu

Дата випуску: 27 липня 2010

27 липня 2010 Розробник: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment Рейтинг критиків: 93

93 Рейтинг гравців: 8.3

Як і в попередній частині гри, основний акцент робиться на видобуток ресурсів і численні битви. Здобуваючи ресурси, гравець отримує кошти для зведення будівель, які можуть виробляти бойові одиниці та покращувати їх. Головне призначення юнітів – видобуток ресурсів і знищення противника. Будь-який юніт має як сильні, так і слабкі сторони.

Мета гравця – знищити всі будівлі ворога (але необов'язково всі бойові одиниці). Для цього у вашому розпорядженні численні наземні та повітряні війська. Останніх в StarCraft II чимало і кожен їх тип по своєму унікальний.

Геймплейний трейлер гри Star Craft II: Wings of Liberty

Сюжет кампанії нагадує класичні зразки космічного вестерну. Гравець бере під керування такого собі космічного ковбоя Джима Рейнора, якому доводиться рятувати всесвіт від загрози знищення. Слід сказати, що цікавий сюжет у стратегіях – рідкість, і на цьому фоні Star Craft II: Wings of Liberty якісно відрізняється від конкурентів. Проте найбільшу популярність грі приніс мегапопулярний багатокористувацький режим.

FACTORIO

постер гри Factorio / зображення з factorio.com

Дата випуску: 14 серпня 2020

14 серпня 2020 Розробник: Wube Software LTD

Wube Software LTD Рейтинг критиків: 94

94 Рейтинг гравців: 9.4

Factorio виконана в жанрі ізометричного економічного симулятора та стратегії у реальному часі. Гравець керує одним персонажем, який досліджує поверхню незвіданої планети, багатої на різноманітні ресурси. Персонаж може добувати їх вручну за допомогою інструментів, але більш ефективний спосіб – побудова видобувних пристроїв. Аналогічна ситуація з обробкою сировини та всіма наступними етапами виробництва.

Отож, основою ігрового процесу є створення великих виробничих ланцюжків і повсюдна автоматизація. Необхідно ретельно планувати структуру своєї фабрики, балансувати споживання і випуск компонентів. Через те, що родовища ресурсів виробляються, необхідно освоювати більш віддалені ділянки мапи. Для доставки сировини потрібно збудувати залізничну мережу – ще один важливий елемент гри.

Трейлер гри Factorio

Забруднення, яке розповсюджується фабрикою, турбує мешканців планети. Вони збираються в групи та атакують джерело забруднення. Для захисту від них необхідно будувати кам'яні стіни, автоматичні турелі, міни й таке інше. Гравець може спробувати знищити їх лігво (одне з багатьох) за допомогою великого арсеналу озброєння, аж до танків і важкої артилерії.

Умовною метою гри є запуск ракети в космос, проте якщо охота гру можна продовжувати і після цього.