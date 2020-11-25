Протягом останніх 50 років, світ побачили безліч неймовірних відеоігор та персонажів. Деякі з них відійшли в небуття, а деякі назавжди залишились в серцях геймерів. І в їхніх пошукових запитах в гугл. Про те, яких персонажів з відеоігор гуглять найбільше – у матеріалі.

Починаючи зі старих улюбленців, котрі розпочали своє віртуальне життя в якості кількох пікселів, таких як Pac-Man та Mario, до складних героїв, озвучених голлівудськими акторами, у всіх нас є свої улюбленці, але хто є найбільш улюбленими ігровими персонажами у світі? Сайт mazumamobile провів власне дослідження, щоб це з'ясувати.

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Методологія:

Було розглянуто понад 200 найпопулярніших персонажів відеоігор усіх часів і для кожного визначена кількість щорічних пошукових запитів у Google відповідно до Google’s Keyword Planner.

5. Кірбі (Kirby) – 8,5 млн запитів

Кірбі / зображення з nintendo.com

Персонаж і головний герой однойменної серії відеоігор, створеної компаніями Nintendo і HAL Laboratory ексклюзивно для консолей першої (починаючи з Game Boy). Сферичний зовнішній вигляд і здатність Кірбі копіювати сили своїх ворогів зробили його відомою фігурою в ігровій індустрії та одним з найбільш знакових персонажів відеоігор.

4. Маріо (Super Mario) – 23,7 млн запитів

It's me, Mario! / зображення з mobileplanet

Персонаж відеоігор компанії Nintendo, створений Сігеру Міямото. Вперше з'явився в аркаді Donkey Kong під ім'ям Стрибун (англ. Jumpman), і був він тоді не водопровідником, а теслею. Згодом кумедний вусань отримав власну гру та завоював серця геймерів по всьому світу. Ставши головним талісманом Nintendo і головним героєм серії, Маріо з'явився в більш ніж 200 відеоіграх з моменту свого створення. Хоча спочатку він був героєм переважно платформерів, нині Маріо з'являється в різних жанрах відеоігор, таких як перегони, головоломки, RPG і навіть файтинги.

3. Сонік (Sonic the Hedgehog) – 38,4 млн запитів

Їжак Сонік / зображення з sonic.fandom.com

Синій їжачок, який може бігати на надзвуковій швидкості – Сонік швидко став одним із найвідоміших персонажів відеоігор у світі протягом 90-х. Відтоді він з'являвся у численних коміксах, мультфільмах та різноманітних адаптаціях, включаючи недавню екранізацію з Джимом Керрі, яка привернула багато уваги з неправильних причин, адже прихильники різко критикували дизайн персонажа, проте він був швидко перероблений задля вдоволення фанатів.

2. Пікачу (Pokemon) – 41,2 млн запитів

Pika-pika? / зображення з sonicpokemon.fandom.com

В кінці 90-х франшиза "Покемони" була шалено популярною, її світ нараховував понад 150 персонажів-покемонів, яких потрібно було ловити та тренувати, але завжди був один, який виділявся. Пікачу вперше з'явився в "Pokemon Red and Blue", перш ніж отримати власну гру "Pokemon Yellow", яка і подарувала йому статус зірки японської попкультури. Минулого року він також з'явився у власному кінофільмі "Детектив Пікачу", та був озвучений зірковим актором Раяном Рейнольдсом.

1. Pac-man (Pac-man) – 53,1 млн запитів

Pac-Man / зображення з imgpng

Попри всі неймовірні досягнення в іграх за останні кілька десятиліть, здається, ми не здатні забути класику, коли мова заходить про улюбленого персонажа відеоігор. Починаючи з 1980 року, Pac-Man є талісманом Bandai Namco, протягом багатьох років з'явився у понад 30 іграх і навіть мав два телевізійні шоу та хіт-сингл, названий на його честь.

Бонус

З сучасніших персонажів найближчими до топ-5 виявились: Лара Крофт з серії ігор Tomb Raider (9 місце – 6,6 млн запитів), Кратос з God of War (11 місце – 5,3 млн запитів) та відьмак Геральт (20 місце – 2,6 млн запитів).

50 найпопулярніших відеоігрових персонажів / зображення з mazumamobile