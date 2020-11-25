В течение последних 50 лет, мир увидело множество невероятных видеоигр и персонажей. Некоторые из них ушли в небытие, а некоторые навсегда остались в сердцах геймеров и в их поисковых запросах в гугл. О том, каких персонажей из видеоигр гуглят чаще всего – в материале.

Начиная со старых любимцев, которые начали свою виртуальную жизнь в качестве нескольких пикселей, таких как Pac-Man и Mario, до сложных героев, озвученных голливудскими актерами, у всех нас есть свои любимцы, но кто является наиболее любимыми игровыми персонажами в мире? Сайт mazumamobile провел собственное исследование, чтобы это выяснить.

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Методология:

Было рассмотрено более 200 самых популярных персонажей видеоигр всех времен и для каждого определенное количество ежегодных поисковых запросов в Google в соответствии с Google’s Keyword Planner.

5. Кирби (Kirby) – 8,5 млн запросов

Кирби / изображение с nintendo.com

Персонаж и главный герой одноименной серии видеоигр, созданной компаниями Nintendo и HAL Laboratory эксклюзивно для консолей первой (начиная с Game Boy). Сферический внешний вид и способность Кирби копировать силы своих врагов сделали его известной фигурой в игровой индустрии и одним из самых знаковых персонажей видеоигр.

4. Марио (Super Mario) – 23,7 млн запросов

It's me, Mario! / изображение с mobileplanet

Персонаж видеоигр компании Nintendo, созданный Сигэру Миямото. Впервые появился в аркаде Donkey Kong под именем Прыгун (англ. Jumpman), и был он тогда не водопроводчиком, а плотником. Впоследствии забавный усач получил собственную игру и завоевал сердца геймеров по всему миру. Став главным талисманом Nintendo и главным героем серии, Марио появился в более чем 200 видеоиграх с момента своего создания. Хотя сначала он был героем преимущественно платформеров, сейчас Марио появляется в различных жанрах видеоигр, таких как гонки, головоломки, RPG и даже файтинги.

3. Соник (Sonic the Hedgehog) – 38,4 млн запросов

Еж Соник / изображение с sonic.fandom.com

Синий ежик, который может бегать на сверхзвуковой скорости – Соник быстро стал одним из самых известных персонажей видеоигр в мире на протяжении 90-х. С тех пор он появлялся в многочисленных комиксах, мультфильмах и различных адаптациях, включая недавнюю экранизацию с Джимом Керри, которая привлекла много внимания по неправильным причинам, ведь фанаты резко раскритиковали дизайн персонажа, однако он был быстро переработан для удовлетворения фанбазы.

2. Пикачу (Pokemon) – 41,2 млн запросов

Pika-pika? / изображение с sonicpokemon.fandom.com

В конце 90-х франшиза "Покемоны" была безумно популярной, ее мир насчитывал более 150 персонажей-покемонов, которых нужно было ловить и тренировать, но всегда был один, который выделялся. Пикачу впервые появился в "Pokemon Red and Blue", прежде чем получить свою игру "Pokemon Yellow", которая и подарила ему статус звезды японской поп-культуры. В прошлом году он также появился в собственном кинофильме "Детектив Пикачу", и был озвучен звездным актером Райаном Рейнольдсом.

1. Pac-man (Pac-man) – 53,1 млн запросов

Pac-Man / изображение с imgpng

Несмотря на все невероятные достижения в играх за последние несколько десятилетий, кажется, мы не можем забыть классику, когда речь заходит о любимом персонаже видеоигр. Начиная с 1980 года, Pac-man является талисманом Bandai Namco и на протяжении многих лет появился более чем в 30 играх и даже имел два телевизионных шоу и хит-сингл, названный в его честь.

Бонус

Из современных персонажей ближе весго к топ-5 оказались: Лара Крофт из серии игр Tomb Raider (9 место – 6,6 млн запросов), Кратос из God of War (11 место – 5,3 млн запросов) и ведьмак Геральт (20 место – 2,6 млн запросов).

50 самых популярных видеоигровых персонажей/ изображение с mazumamobile