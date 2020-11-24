Недавно в режим Ultimate Team FIFA 21 была добавлена карточка легенды Дэвида Бекхэма. Позже было объявлено, что именно англичанин станет лицом обложки игры на консолях нового поколения. За это Бекхэм получит огромные средства. Подробнее о соглашении – в материале.

Бекс станет лицом обложки игры на PS5 и Xbox Series X в возрасте 45 лет, что сделает его самым старым спортсменом с обложки FIFA. Нынешнее лицо серии – 21-летний игрок Лиги 1, Киллиан Мбаппе, кстати, является рекордсменом в качестве самого молодого спортсмена с обложки FIFA, рассказывает Games24.

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Бекхэм получил три версии карт FUT с общим рейтингом 87, 89 и 92. Его лучшая карта с 92 рейтингом обладает удивительными индивидуальными характеристиками. Особое внимание привлекают удары, дриблинг и пас, поскольку Бекхэм считался одним из лучших "кросеров" и исполнителей штрафных ударов всех времен.

Карточки Дэвида Бэкхема в игре FIFA 21 / изображение с Twitter

По слухам Дэвид подписал чрезвычайно выгодный контракт с EA Sports, предоставив им разрешение на использование своего лица. Mirror сообщает, что за это, согласно договору, Бекс получит 40 миллионов фунтов стерлингов ($ 50 млн) в течение трех лет.

Сумма действительно является исключительной, если учесть тот факт, что во времена футбольной карьеры в Манчестер Юнайтед, контракт англичанина предусматривал 100 000 фунтов стерлингов ($133 000) в неделю, то есть примерно 5,2 миллиона фунтов в год ($6,9 млн), в то время, как по контракту с канадскими разработчиками за один год он будет получать более 13,3 млн фунтов. Следует добавить, что за пятилетний контракт в LA Galaxy на закате карьеры футболист получил всего 25 миллионов фунтов стерлингов ($33 млн). Сумма блекнет на фоне контракта с ЕА, не так ли?

Это уже разозлило некоторых звездных футболистов. В частности шведская суперзвезда и лидер Милана Златан Ибрагимович в своем посте в Twitter обвинил EA Sports в том, что его лицо и имя находятся в FIFA 21 без его разрешения. Шведский нападающий также обвинил руководящий орган футбола FIFA и профсоюз игроков FIFPro в том, что они внесли его в свой список без его же ведома, призывая провести расследование по этому поводу.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

Вингер лондонского Тоттенхэма Гарет Бэйл ответил на твит Ибрагимовича, также призывая провести расследование.

Несмотря на эти обвинения, важно отметить, что клуб Ибрагимовича Милан подписал эксклюзивное соглашение с EA Sports, которое позволяет разработчикам использовать точные сканы лица игроков, после того, как соперник канадцев Pro Evolution Soccer потерял лицензию итальянского клуба. Однако подписано ли подобное соглашение между командой и самым шведом точно не известно.