Черная пятница 2020: в магазине Origin скидки до 90% на все видеоигры
Масштабная распродажа видеоигр уже началась в онлайн-магазине Origin. По сниженной цене можно приобрести все главные игры от издательства Electronic Arts.
В честь Черной пятницы в онлайн-магазине Origin устроили масштабную распродажу видеоигр. По сниженной цене уже можно приобрести даже новинки этой осени.
Также скидки Черная пятница 2020: в магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft уже началась распродажа игр
В фирменном магазине Origin видеоигры со скидками можно будет приобрести до 1 декабря. По сниженной цене уже можно купить ремастер NFS Hot Pursuit, разнообразные издания новой FIFA или дополнения к Sims 4.
Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- The Sims 4 – 93 гривны (-88%)
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 210 гривен (-80%)
- Battlefield 1 – 150 гривен (-75%)
- Burnout Paradise Remastered – 93 гривны (-75%)
- Dragon Age: Inquisition – 150 гривен (-75%)
- Titanfall 2 – 112 гривен (-70%)
- Mass Effect: Andromeda – 131 гривна (-67%)
- Need for Speed Heat – 436 гривен (-67%)
- Battlefield 5 – 350 гривен (-63%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 524 гривны (-60%)
- FIFA 21 – 736 гривен (-56%)
- STAR WARS: Squadrons – 561 гривна (-40%)
- Command & Conquer Remastered Collection – 365 гривен (-35%)
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 561 гривна (-25%)
OriginОнлайн-магазин компании Electronic Arts. В этом магазине можно приобрести различные видеоигры от разработчиков из EA и очень популярные проекты от других компаний. Origin содержит большое количество социальных функций, а также пользователям доступна интеграции с Facebook, Xbox Live и PlayStation Network.
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