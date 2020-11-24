Масштабная распродажа видеоигр уже началась в онлайн-магазине Origin. По сниженной цене можно приобрести все главные игры от издательства Electronic Arts.

В честь Черной пятницы в онлайн-магазине Origin устроили масштабную распродажу видеоигр. По сниженной цене уже можно приобрести даже новинки этой осени.

Также скидки Черная пятница 2020: в магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft уже началась распродажа игр

В фирменном магазине Origin видеоигры со скидками можно будет приобрести до 1 декабря. По сниженной цене уже можно купить ремастер NFS Hot Pursuit, разнообразные издания новой FIFA или дополнения к Sims 4.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

The Sims 4 – 93 гривны (-88%)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 210 гривен (-80%)

Battlefield 1 – 150 гривен (-75%)

Burnout Paradise Remastered – 93 гривны (-75%)

Dragon Age: Inquisition – 150 гривен (-75%)

Titanfall 2 – 112 гривен (-70%)

Mass Effect: Andromeda – 131 гривна (-67%)

Need for Speed Heat – 436 гривен (-67%)

Battlefield 5 – 350 гривен (-63%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 524 гривны (-60%)

FIFA 21 – 736 гривен (-56%)

STAR WARS: Squadrons – 561 гривна (-40%)

Command & Conquer Remastered Collection – 365 гривен (-35%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 561 гривна (-25%)