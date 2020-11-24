Чорна п'ятниця 2020: у крамниці Origin знижки до 90% на всі відеоігри
Масштабний розпродаж відеоігор вже розпочався в онлайн-магазині Origin. За зниженою ціною можна придбати всі головні ігри від видавництва Electronic Arts.
На честь Чорної п'ятниці в онлайн-магазині Origin влаштували масштабний розпродаж відеоігор. За зниженою ціною вже можна придбати навіть новинки цієї осені.
Також знижки Чорна п'ятниця 2020: у крамницях PlayStation, Microsoft та Ubisoft вже розпочався розпродаж ігор
У фірмовій крамниці Origin відеоігри зі знижками можна буде придбати до 1 грудня. За зниженою ціною вже можна придбати ремастер NFS Hot Pursuit, різноманітні видання нової FIFA чи доповнення до Sims 4.
Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- The Sims 4 – 93 гривні (-88%)
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 210 гривень (-80%)
- Battlefield 1 – 150 гривень (-75%)
- Burnout Paradise Remastered – 93 гривні (-75%)
- Dragon Age: Inquisition – 150 гривень (-75%)
- Titanfall 2 – 112 гривень (-70%)
- Mass Effect: Andromeda – 131 гривня (-67%)
- Need for Speed Heat – 436 гривень (-67%)
- Battlefield 5 – 350 гривень (-63%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 524 гривні (-60%)
- FIFA 21 – 736 гривень (-56%)
- STAR WARS: Squadrons – 561 гривня (-40%)
- Command & Conquer Remastered Collection – 365 гривень (-35%)
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 561 гривня (-25%)
OriginОнлайн-магазин компанії Electronic Arts. У цій крамниці можна придбати різноманітні відеоігри від розробників з EA та дуже популярні проєкти від інших компаній. Origin містить чималу кількість соціальних функцій, а також користувачам доступна інтеграції з Facebook, Xbox Live і PlayStation Network.
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