Масштабний розпродаж відеоігор вже розпочався в онлайн-магазині Origin. За зниженою ціною можна придбати всі головні ігри від видавництва Electronic Arts.

На честь Чорної п'ятниці в онлайн-магазині Origin влаштували масштабний розпродаж відеоігор. За зниженою ціною вже можна придбати навіть новинки цієї осені.

Також знижки Чорна п'ятниця 2020: у крамницях PlayStation, Microsoft та Ubisoft вже розпочався розпродаж ігор

У фірмовій крамниці Origin відеоігри зі знижками можна буде придбати до 1 грудня. За зниженою ціною вже можна придбати ремастер NFS Hot Pursuit, різноманітні видання нової FIFA чи доповнення до Sims 4.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

The Sims 4 – 93 гривні (-88%)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 210 гривень (-80%)

Battlefield 1 – 150 гривень (-75%)

Burnout Paradise Remastered – 93 гривні (-75%)

Dragon Age: Inquisition – 150 гривень (-75%)

Titanfall 2 – 112 гривень (-70%)

Mass Effect: Andromeda – 131 гривня (-67%)

Need for Speed Heat – 436 гривень (-67%)

Battlefield 5 – 350 гривень (-63%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 524 гривні (-60%)

FIFA 21 – 736 гривень (-56%)

STAR WARS: Squadrons – 561 гривня (-40%)

Command & Conquer Remastered Collection – 365 гривень (-35%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 561 гривня (-25%)