Чорна п'ятниця 2020: у крамницях PlayStation, Microsoft та Ubisoft вже розпочався розпродаж ігор
Масштабний розпродаж відеоігор на честь Чорної п'ятниці вже розпочався у фірмових онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та Ubisoft. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 80%.
У онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та Ubisoft вже можна придбати ігри зі знижками до 80%. Цього року на честь Чорної п'ятниці за зниженою ціною можна придбати й різноманітні новинки цієї осені. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.
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Ubisoft Store
У фірмовому магазині Ubisoft масштабний розпродаж відеоігор продовжиться до 30 листопада. Гра Watch Dogs: Legion вийшла лише 29 жовтня, але вже зараз можна її придбати зі знижкою у 25%. У цій крамниці навіть є спеціальна пропозиція: якщо ви придбаєте останню частину Watch Dogs разом з будь-якою грою, то отримаєте знижку у 20% на ваш кошик.
Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:
- Assassin's Creed Origins: Gold Edition – 278 гривень (-80%)
- Far Cry 5 – 185 гривень (-80%)
- The Crew 2 – 154 гривні (-80%)
- Watch Dogs 2 – 185 гривень (-80%)
- Assassin's Creed Odyssey: Ultimate Edition – 443 гривні (-75%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 231 гривня (-75%)
- Tom Clancy's The Division 2 – 139 гривень (-70%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 153 гривні (-67%)
- Anno 1800 Complete Edition – 771 гривня (-50%)
- Watch Dogs: Legion – 694 гривні (-25%)
PlayStation Store
У PS Store зі знижками до 70% можна буде придбати відеоігри до 1 грудня. На PlayStation також можна вже придбати нову Watch Dogs: Legion за зниженою ціною.
Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- Doom Eternal – 488 гривень (-67%)
- Resident Evil 3 Remake – 427 гривень (-67%)
- FIFA 21 Beckham Edition – 998 гривень (-45%)
- The Last of Us Part II – 949 гривень (-43%)
- Star Wars: Squadrons – 665 гривень (-38%)
- Watch Dogs: Legion – 1083 гривні (-35%)
- Ghost of Tsushima – 1314 гривень (-29%)
- Mafia: Definitive Edition – 721 гривня (-25%)
- Need For Speed Hot Pursuit Remastered – 805 гривень (-25%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 735 гривень (-25%)
Microsoft Store
У цьому онлайн-магазині масштабний розпродаж триватиме найдовше, аж до 3 грудня. У фірмовій крамниці Microsoft можна придбати зі знижками й деякі новинки цієї осені: Crash Bandicoot 4, Mafia: Definitive Edition та Watch Dogs: Legion.
За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:
- Red Dead Redemption 2 – 763 гривні (-65%)
- Metro Exodus – 452 гривні (-60%)
- FIFA 21 Champions Edition – 1017 гривень (-55%)
- Avengers – 848 гривень (-50%)
- Forza Horizon 4 – 848 гривень (-50%)
- Ori and the Will of the Wisps – 424 гривні (-50%)
- Star Wars: Squadrons – 678 гривень (-40%)
- Crash Bandicoot 4 – 1102 гривні (-35%)
- Watch Dogs: Legion – 1135 гривень (-33%)
- Mafia: Definitive Edition – 848 гривень (-25%)
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