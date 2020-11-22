Масштабний розпродаж відеоігор на честь Чорної п'ятниці вже розпочався у фірмових онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та Ubisoft. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 80%.

У онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та Ubisoft вже можна придбати ігри зі знижками до 80%. Цього року на честь Чорної п'ятниці за зниженою ціною можна придбати й різноманітні новинки цієї осені. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.

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Ubisoft Store

У фірмовому магазині Ubisoft масштабний розпродаж відеоігор продовжиться до 30 листопада. Гра Watch Dogs: Legion вийшла лише 29 жовтня, але вже зараз можна її придбати зі знижкою у 25%. У цій крамниці навіть є спеціальна пропозиція: якщо ви придбаєте останню частину Watch Dogs разом з будь-якою грою, то отримаєте знижку у 20% на ваш кошик.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Assassin's Creed Origins: Gold Edition – 278 гривень (-80%)

Far Cry 5 – 185 гривень (-80%)

The Crew 2 – 154 гривні (-80%)

Watch Dogs 2 – 185 гривень (-80%)

Assassin's Creed Odyssey: Ultimate Edition – 443 гривні (-75%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 231 гривня (-75%)

Tom Clancy's The Division 2 – 139 гривень (-70%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 153 гривні (-67%)

Anno 1800 Complete Edition – 771 гривня (-50%)

Watch Dogs: Legion – 694 гривні (-25%)

PlayStation Store

У PS Store зі знижками до 70% можна буде придбати відеоігри до 1 грудня. На PlayStation також можна вже придбати нову Watch Dogs: Legion за зниженою ціною.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Doom Eternal – 488 гривень (-67%)

Resident Evil 3 Remake – 427 гривень (-67%)

FIFA 21 Beckham Edition – 998 гривень (-45%)

The Last of Us Part II – 949 гривень (-43%)

Star Wars: Squadrons – 665 гривень (-38%)

Watch Dogs: Legion – 1083 гривні (-35%)

Ghost of Tsushima – 1314 гривень (-29%)

Mafia: Definitive Edition – 721 гривня (-25%)

Need For Speed Hot Pursuit Remastered – 805 гривень (-25%)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 735 гривень (-25%)

Microsoft Store

У цьому онлайн-магазині масштабний розпродаж триватиме найдовше, аж до 3 грудня. У фірмовій крамниці Microsoft можна придбати зі знижками й деякі новинки цієї осені: Crash Bandicoot 4, Mafia: Definitive Edition та Watch Dogs: Legion.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри: