Масштабная распродажа видеоигр в честь Черной пятницы уже началась в фирменных онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft. В этих магазинах можно купить игры со скидками до 80%.

В онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft уже можно приобрести игры со скидками до 80%. В этом году в честь Черной пятницы по сниженной цене можно приобрести и разнообразные новинки этой осени. Games24 отобрал для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.

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Ubisoft Store

В фирменном магазине Ubisoft масштабная распродажа видеоигр продлится до 30 ноября. Игра Watch Dogs: Legion вышла только 29 октября, но уже сейчас можно ее приобрести со скидкой в 25%. В этом магазине даже есть специальное предложение: если вы приобретете последнюю часть Watch Dogs вместе с любой игрой, то получите скидку в 20% на вашу корзину.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Assassin's Creed Origins: Gold Edition – 278 гривен (-80%)

Far Cry 5 – 185 гривен (-80%)

The Crew 2 – 154 гривны (-80%)

Watch Dogs 2 – 185 гривен (-80%)

Assassin's Creed Odyssey: Ultimate Edition – 443 гривны (-75%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 231 гривна (-75%)

Tom Clancy's The Division 2 – 139 гривен (-70%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 153 гривны (-67%)

Anno 1800 Complete Edition – 771 гривна (-50%)

Watch Dogs: Legion – 694 гривны (-25%)

PlayStation Store

В PS Store со скидками до 70% можно будет приобрести видеоигры до 1 декабря. На PlayStation также можно уже приобрести новую Watch Dogs: Legion по сниженной цене.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Doom Eternal – 488 гривен (-67%)

Resident Evil 3 Remake – 427 гривен (-67%)

FIFA 21 Beckham Edition – 998 гривен (-45%)

The Last of Us Part II – 949 гривен (-43%)

Star Wars: Squadrons – 665 гривен (-38%)

Watch Dogs: Legion – 1083 гривны (-35%)

Ghost of Tsushima – 1314 гривен (-29%)

Mafia: Definitive Edition – 721 гривна (-25%)

Need For Speed Hot Pursuit Remastered – 805 гривен (-25%)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 735 гривен (-25%)

Microsoft Store

В этом онлайн-магазине масштабная распродажа продлится дольше всего, до 3 декабря. В фирменном магазине Microsoft можно приобрести со скидками и некоторые новинки этой осени: Crash Bandicoot 4, Mafia: Definitive Edition и Watch Dogs: Legion.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры: