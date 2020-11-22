Черная пятница 2020: в магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft уже началась распродажа игр
Масштабная распродажа видеоигр в честь Черной пятницы уже началась в фирменных онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft. В этих магазинах можно купить игры со скидками до 80%.
В онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft уже можно приобрести игры со скидками до 80%. В этом году в честь Черной пятницы по сниженной цене можно приобрести и разнообразные новинки этой осени. Games24 отобрал для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.
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Ubisoft Store
В фирменном магазине Ubisoft масштабная распродажа видеоигр продлится до 30 ноября. Игра Watch Dogs: Legion вышла только 29 октября, но уже сейчас можно ее приобрести со скидкой в 25%. В этом магазине даже есть специальное предложение: если вы приобретете последнюю часть Watch Dogs вместе с любой игрой, то получите скидку в 20% на вашу корзину.
Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:
- Assassin's Creed Origins: Gold Edition – 278 гривен (-80%)
- Far Cry 5 – 185 гривен (-80%)
- The Crew 2 – 154 гривны (-80%)
- Watch Dogs 2 – 185 гривен (-80%)
- Assassin's Creed Odyssey: Ultimate Edition – 443 гривны (-75%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 231 гривна (-75%)
- Tom Clancy's The Division 2 – 139 гривен (-70%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 153 гривны (-67%)
- Anno 1800 Complete Edition – 771 гривна (-50%)
- Watch Dogs: Legion – 694 гривны (-25%)
PlayStation Store
В PS Store со скидками до 70% можно будет приобрести видеоигры до 1 декабря. На PlayStation также можно уже приобрести новую Watch Dogs: Legion по сниженной цене.
Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- Doom Eternal – 488 гривен (-67%)
- Resident Evil 3 Remake – 427 гривен (-67%)
- FIFA 21 Beckham Edition – 998 гривен (-45%)
- The Last of Us Part II – 949 гривен (-43%)
- Star Wars: Squadrons – 665 гривен (-38%)
- Watch Dogs: Legion – 1083 гривны (-35%)
- Ghost of Tsushima – 1314 гривен (-29%)
- Mafia: Definitive Edition – 721 гривна (-25%)
- Need For Speed Hot Pursuit Remastered – 805 гривен (-25%)
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – 735 гривен (-25%)
Microsoft Store
В этом онлайн-магазине масштабная распродажа продлится дольше всего, до 3 декабря. В фирменном магазине Microsoft можно приобрести со скидками и некоторые новинки этой осени: Crash Bandicoot 4, Mafia: Definitive Edition и Watch Dogs: Legion.
По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:
- Red Dead Redemption 2 – 763 гривны (-65%)
- Metro Exodus – 452 гривны (-60%)
- FIFA 21 Champions Edition – 1017 гривен (-55%)
- Avengers – 848 гривен (-50%)
- Forza Horizon 4 – 848 гривен (-50%)
- Ori and the Will of the Wisps – 424 гривны (-50%)
- Star Wars: Squadrons – 678 гривен (-40%)
- Crash Bandicoot 4 – 1102 гривны (-35%)
- Watch Dogs: Legion – 1135 гривен (-33%)
- Mafia: Definitive Edition – 848 гривен (-25%)
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