Редакция журнала TIME опубликовала рейтинг лучших игр 2020 года. Возглавляет этот топ видеоигра Hades, а очень популярная игра Among Us расположилась на 4 строчке.

Журналисты с TIME решили не ждать выхода Cyberpunk 2077 и уже обнародовали рейтинг лучших видеоигр 2020 года.

Рейтинг лучших игр 2020 года по версии журнала TIME:

Hades Spider-Man: Miles Morales The Last of Us Part II Among Us Animal Crossing: New Horizons Ori and the Will of the Wisps Call of Duty: Warzone Microsoft Flight Simulator Fall Guys Tony Hawk's Pro Skater 1+2

На первой строчке находится Hades. В этой видеоигре геймеры управляют Загреем (сын Аида), который борется с различными персонажами из греческой мифологии. В случае смерти главный герой возвращается к началу своего пути, но сохраняет все умения и предметы. Журналисты отмечают, что эта видеоигра, это пик для игр подобного жанра.

Два эксклюзива для PlayStation попали в 3 лучших – Spider-Man: Miles Morales и The Last of Us Part II. Новую игру про человека-паука хвалят за прекрасную атмосферу зимнего Нью-Йорка и интересный сюжет. А в продолжении культовой The Last of Us отмечают сильный сюжет и сложные моральные решения, которые должны принимать игроки.

Игра Among Us вышла в 2018 году, но попала в этот рейтинг также. Все из-за невероятной популярности, которую получила эта видеоигра в 2020 благодаря стримерам из различных платформ.

Загрей – главный герой лучшей игры 2020 года по версии журнала TIME / фотография с портала 3DNews