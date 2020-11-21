Названы самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. Among Us продолжает уверенно лидировать, но в топ 10 есть несколько новинок.

Games24, используя портал Appmagic, отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Интересно Таинственные двери из игры Demon's Souls уже открыты: геймерам пришлось постараться

10 место – Stretch Guy

Оценка пользователей – 3,2

В игре нужно избегать различные препятствия, чтобы проходить уровни. Управлять нужно забавным персонажем, у которого руки и ноги способны очень сильно растягиваться. Но нельзя делать это слишком сильно, а то он может и разорваться на части.

Главный персонаж игры Stretch Guy / фото с сайта Appmagic

9 место – Acrylic Nails!

Оценка пользователей – 3,5

Это настоящий симулятор салона красоты. В игре нужно проявлять свои творческие способности и создавать уникальные дизайны для маникюра. Для игроков доступно немалое количество инструментов и широкая палитра цветов.

В игре Acrylic Nails! нужно постараться, чтобы удовлетворить клиента / фото с сайта Appmagic

8 место – PUBG MOBILE

Оценка пользователей – 4,6

Мобильная версия PUBG получила на этой неделе масштабное обновление. В игре появились персонажи из вселенной Metro Exodus, а также разнообразные монстры, оружие и подземные станции метро. Эта популярная королевская битва продолжает пользоваться спросом среди геймеров.

В игре PUBG MOBILE теперь можно попасть в метро / фото с сайта Daily Express

7 место – Fun Race 3D

Оценка пользователей – 4,2

Игра очень похожа на популярную ныне Fall Guys: Ultimate Knockout. Нужно соревноваться с другими игроками, проходить различные препятствия, разблокировать новых персонажей.

В Fun Race 3D нужно прийти первым к финишу / фото с сайта APKPure

6 место – Subway Surfers

Оценка пользователей – 4,4

Почти все знают эту игру, которая вышла еще в 2012 году. Этот раннер продолжает оставаться очень популярным и сейчас. В этом месяце разработчики отправили игроков на железнодорожные пути Сиэтла.

Subway Surfers продолжает пользоваться спросом среди геймеров / фото с сайта Subway Surfers

5 место – Braindom 2: Who is Who? Riddles Master Mind Game

Оценка пользователей – 4,6

Игра для всех поклонников загадок, головоломок или викторин. Игроки должны находить ответы на различные вопросы, а для этого нужно очень внимательно изучать представленные фотографии.

"Кто списывает на экзамене?" / Фото с сайта Appmagic

4 место – Garena Free Fire: BOOYAH Day

Оценка пользователей – 4,2

Еще одна популярная королевская битва в этом рейтинге. 50 игроков оказываются на одном острове, но выжить должен только один (классические условия для этого жанра). Разработчики отмечают, что в их игре очень быстрые партии (до 10 минут).

Персонализация игрового персонажа также есть в игре Garena Free Fire: BOOYAH Day / фото с сайта BlueStacks

3 место – Join Clash 3D

Оценка пользователей – 4,0

Это специфический раннер с интересными особенностями. Игроки начинают бежать в одиночестве, но на пути к финишу должны собрать целую толпу виртуальных персонажей. Нужно провести свою команду через различные препятствия, а также спасти как можно больше ее членов.

В игре Join Clash 3D нужно управлять толпой / фото с сайта Amazon

2 место – Shortcut Run

Оценка пользователей – 3,7

Еще один раннер, но также со своими особенностями. Соревноваться нужно с другими игроками. Геймеры управляют персонажем, который в руках переносит паркетные доски. Их нужно подбирать по дороге к финишу и строить из них мосты. Побеждает в этой игре сообразительный, а не честный. Официальный лозунг Shortcut Run звучит так: "Обман еще никогда не был таким стильным!".

Стройте собственные мосты или используйте чужие в игре Shortcut Run / фото с сайта Appmagic

1 место – Among Us

Оценка пользователей – 4,5

Главный феномен этой осени, эта игра просто покорила сеть. Более 50 миллионов загрузок на мобильных платформах за последний месяц. Among Us продолжит удерживать лидерство в этом рейтинге и в дальнейшем, так как разработчики очень активно работают над игрой (уже анонсирована новая карта). Эта видеоигра на мобильных платформах почти не отличается от оригинальной.

На мобильных платформах игра Among Us также очень популярна / фото с сайта Google Play