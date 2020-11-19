Among Us получит новую карту: разработчики уже показали первое фото
Студия Innersloth представила первый скриншот новой карты для Among Us. Полноценная демонстрация карты должна состояться 10 декабря на церемонии The Game Awards 2020.
Студия Innersloth анонсировала в своем твиттере новую карту для игры Among Us. Пока разработчики показали только один скриншот с новой локации.
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Информации очень мало, но поклонники игры отмечают, что новой картой для игры может быть воздушный корабль. Разработчики Among Us написали в твиттере:
Хотите больше информации? Следите за твиттером The Game Awards 10 декабря. Он выглядит очень подозрительно.
10 декабря должна пройти церемония The Game Awards 2020, где будут отмечать успехи в индустрии видеоигр за последний год. В рамках этого шоу разработчики неоднократно проводили презентации своих новых проектов или дополнений к уже существующим. На The Game Awards 2020 Among Us является номинантом сразу на две награды:
- Лучший мультиплеер
- Лучшая мобильная игра
Новая карта для игры Among Us / фотография из твиттера разработчиков Among Us
The Game AwardsЕжегодная церемония награждения, отмечает достижения в индустрии видеоигр. Представляет собой масштабное шоу, которое привлекает внимание СМИ и проводится в конце календарного года. Основателем, продюсером и постоянным ведущим The Game Awards является канадский журналист и телеведущий Джефф Кейли.
Пользователи в сети надеются, что на таком масштабном шоу как The Game Awards, разработчики не ограничатся анонсом только новой карты. Поклонники Among Us хотят услышать информацию о новых режимах для игры или что-то о новых ролях.
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