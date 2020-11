Студия Innersloth представила первый скриншот новой карты для Among Us. Полноценная демонстрация карты должна состояться 10 декабря на церемонии The Game Awards 2020.

Студия Innersloth анонсировала в своем твиттере новую карту для игры Among Us. Пока разработчики показали только один скриншот с новой локации.

Актуально Без NAVI, S1mple и Dota 2: названы номинанты на The Game Awards 2020

Информации очень мало, но поклонники игры отмечают, что новой картой для игры может быть воздушный корабль. Разработчики Among Us написали в твиттере:

Хотите больше информации? Следите за твиттером The Game Awards 10 декабря. Он выглядит очень подозрительно.

10 декабря должна пройти церемония The Game Awards 2020, где будут отмечать успехи в индустрии видеоигр за последний год. В рамках этого шоу разработчики неоднократно проводили презентации своих новых проектов или дополнений к уже существующим. На The Game Awards 2020 Among Us является номинантом сразу на две награды:

Лучший мультиплеер

Лучшая мобильная игра

Новая карта для игры Among Us / фотография из твиттера разработчиков Among Us

The Game Awards Ежегодная церемония награждения, отмечает достижения в индустрии видеоигр. Представляет собой масштабное шоу, которое привлекает внимание СМИ и проводится в конце календарного года. Основателем, продюсером и постоянным ведущим The Game Awards является канадский журналист и телеведущий Джефф Кейли.

Пользователи в сети надеются, что на таком масштабном шоу как The Game Awards, разработчики не ограничатся анонсом только новой карты. Поклонники Among Us хотят услышать информацию о новых режимах для игры или что-то о новых ролях.