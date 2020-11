Студія Innersloth представила перший скріншот нової карти для Among Us. Повноцінна демонстрація мапи повинна відбутися 10 грудня на церемонії The Game Awards 2020.

Студія Innersloth анонсувала у своєму твіттері нову карту для гри Among Us. Поки розробники показали лише один скріншот з нової локації.

Інформації дуже мало, але шанувальники гри відзначають, що новою мапою для гри може бути повітряний корабель. Розробники Among Us написали у твіттері :

Хочете більше інформації? Слідкуйте за твіттером The Game Awards 10 грудня. Він виглядає дуже підозріло.

10 грудня повинна пройти церемонія The Game Awards 2020, де будуть відзначати успіхи в індустрії відеоігор за останній рік. У рамках цього шоу розробники неодноразово проводили презентації своїх нових проєктів чи доповнень до вже існуючих. На The Game Awards 2020 Among Us є номінантом одразу на дві нагороди:

Найкращий мультиплеєр

Найкраща мобільна гра

Нова карта для гри Among Us / світлина з твіттера розробників Among Us

The Game Awards Щорічна церемонія нагородження, яка відзначає досягнення в індустрії відеоігор. Являє собою масштабне шоу, що привертає увагу ЗМІ та проводиться у кінці календарного року. Засновником, продюсером і постійним ведучим The Game Awards є канадський журналіст та телеведучий Джефф Кейлі.

Користувачі у мережі сподіваються, що на такому масштабному шоу як The Game Awards, розробники не обмежаться анонсом лише нової карти. Шанувальники Among Us хочуть почути інформацію про нові режими для гри чи щось про нові ролі.