Без NAVI, S1mple та Dota 2: названі номінанти на The Game Awards 2020
Оголосили номінантів щорічної премії The Game Awards. Організатори назвали фіналістів у 30 різноманітних категоріях.
На сайті The Game Awards розпочалося голосування у 30 різноманітних номінаціях. Церемонія нагородження пройде 10 грудня, шоу буде транслюватися у прямому ефірі зі студій у Лондоні, Токіо та Лос-Анджелесі.
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Найбільша кількість номінацій у відеогри The Last of Us Part II, яка є претендентом одразу на 9 нагород. Також серед лідерів знаходяться Hades (8 номінацій), Ghost of Tsushima (7), ремейк Final Fantasy VII (6), DOOM Eternal (4) та Half-Life: Alyx (4).
Організатори представили номінантів і у кіберспортивних дисциплінах. Dota 2 відсутня у списку претендентів на найкращу кіберспортивну гру року. Гра дуже погано пристосувалася до умов пандемії та й скасування The International сильно вдарило по цій відеогрі. Українська організація NAVI та її гравець у дисципліні CS:GO Олександр "S1mple" Костилєв також відсутні серед номінантів.
Гра року
- DOOM Eternal
- Final Fantasy VII Remake
- Hades
- Ghost of Tsushima
- Animal Crossing: New Horizons
- The Last of Us Part II
Найкраща робота геймдиректора
- Final Fantasy VII Remake
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Half-Life: Alyx
- The Last of Us Part II
Найкраща розповідь
- 13 Sentinels: Aegis Rim
- Final Fantasy VII Remake
- Ghost of Tsushima
- Hades
- The Last of Us Part II
Найкраще художнє оформлення
- Final Fantasy VII Remake
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Ori and the Will of the Wisps
- The Last of Us Part II
Найкращий саундтрек
- DOOM Eternal – Мік Гордон
- Final Fantasy VII Remake – Нобуо Уемацу, Масасі Хамаузу, Міцуто Сузукі
- Hades – Даррен Корб
- Ori and the Will of the Wisps – Гарет Кокер
- The Last of Us Part II – Густаво Сантаолалья
Найкращий аудіо-дизайн
- DOOM Eternal
- Half-Life: Alyx
- Ghost of Tsushima
- Resident Evil 3
- The Last of Us Part II
Найкраща акторська гра
- Ешлі Джонсон – Еллі з The Last of Us Part II
- Лора Бейлі – Еббі з The Last of Us Part II
- Дайсуке Цудзи – Дзин з Ghost of Tsushima
- Логан Каннінгем – Аїд, Посейдон та Ахілл з Hades
- Наджи Джетер -- Майлз Моралес з Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Найкраща соціально значуща гра
- If Found…
- Kentucky Route Zero: TV Edition
- Spiritfarer
- Tell Me Why
- Through the Darkest of Times
Найкраща гра-сервіс
- Apex Legends
- Destiny 2
- Call of Duty Warzone
- Fortnite
- No Man's Sky
Найкраща інді-гра
- Carrion
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Hades
- Spelunky 2
- Spiritfarer
Найкраща мобільна гра
- Among Us
- Call of Duty Mobile
- Genshin Impact
- Legends of Runeterra
- Pokemon Cafe Mix
Найкраща підтримка спільноти
- Apex Legends
- Destiny 2
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Fortnite
- No Man's Sky
- Valorant
Найкраща гра для AR чи VR
- Dreams
- Half-Life: Alyx
- Marvel's Iron Man VR
- Star Wars: Squadrons
- The Walking Dead: Saints & Sinners
Нагорода за інновації у галузі доступності для людей з обмеженими можливостями
- Assassin's Creed Valhalla
- Grounded
- Hyperdot
- The Last of Us Part II
- Watch Dogs Legion
Найкращий екшн
- DOOM Eternal
- Hades
- Half-Life: Alyx
- Nioh 2
- Streets of Rage 4
Найкраща пригодницька гра
- Assassin's Creed Valhalla
- Ghost of Tsushima
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Ori and the Will of the Wisps
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- The Last of Us Part II
Найкраща рольова гра
- Final Fantasy VII Remake
- Genshin Impact
- Persona 5 Royal
- Wasteland 3
- Yakuza: Like a Dragon
Найкращий файтинг
- Granblue Fantasy: Versus
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Street Fighter V: Champion Edition
- One Punch Man: A Hero Nobody Knows
- Under Night In-Birth EXE: Late[CL-R]
Найкраща сімейна гра
- Animal Crossing: New Horizons
- Crash Bandicoot 4: It's About Time
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Mario Kart Live: Home Circuit
- Minecraft Dungeons
- Paper Mario: The Origami King
Найкраща стратегія або симулятор
- Crusader Kings III
- Desperados III
- Gears Tactics
- Microsoft Flight Simulator
- XCOM: Chimera Squad
Найкраща спортивна гра
- DIRT 5
- F1 2020
- FIFA 21
- NBA 2K21
- Tony Hawk's Pro Skater 1+2
Найкращий мультиплеєр
- Animal Crossing: New Horizons
- Among Us
- Call of Duty: Warzone
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Valorant
Найкращий стрімер чи автор контенту
- Алана Пірс
- Нік "NickMercs" Колчефф
- Тімоті "TimtheTatman" Бетар
- Джей-Енн Лопез
- Рейчел "Valkyrae" Хофстеттер
Найкраща дебютна гра
- Carrion -- Phobia Game Studio
- Mortal Shell – Cold Symmetry
- Raji: An Ancient Epic – Nodding Head Games
- Roki – Polygon Treehouse
- Phasmophobia – Kinetic Games
Найкращий кіберспортсмен
- Єн "Crimsix" Портер
- Хео "Showmaker" Су
- Кім "Canyon" Гьон-бу
- Ентоні "Shotzzy" Куевас-Кастро
- Матьє "ZywOo" Ербо
Найкращий кіберспортивний тренер
- Денні "zonic" Соренсен
- Да Хі "Crusty" Парк
- Фабіан "GrabbZ" Ломанн
- Лі "Zefa" Дже Мін
- Реймонд "Rambo" Люсье
Найкращий турнір
- BLAST Premier: Spring 2020
- Call of Duty League Championship 2020
- IEM Katowice 2020
- League of Legends 2020 World Championship
- Overwatch League 2020
Найкраща кіберспортивна гра
- Call of Duty: Modern Warfare
- Counter-Strike: Global Offensive
- Fortnite
- League of Legends
- Valorant
Найкращий кіберспортивний ведучий
- Ефьє "Sjokz" Депортере
- Алекс "Machine" Річардсон
- Алекс "Goldenboy" Мендез
- Джеймс "Dash" Паттерсон
- Йорін "Sheever" ван дер Хейден
Найкраща кіберспортивна команда
- DAMWON Gaming (League of Legends)
- Dallas Empire (Call of Duty)
- San Francisco Shock (Overwatch)
- G2 Esports (League of Legends)
- Team Secret (Dota 2)
The Game AwardsЩорічна церемонія нагородження, що відзначає досягнення в індустрії відеоігор. Являє собою масштабне шоу, що привертає увагу ЗМІ та проводиться в кінці календарного року. Засновником, продюсером і постійним ведучим The Game Awards є канадський журналіст та телеведучий Джефф Кейлі.
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