Оголосили номінантів щорічної премії The Game Awards. Організатори назвали фіналістів у 30 різноманітних категоріях.

На сайті The Game Awards розпочалося голосування у 30 різноманітних номінаціях. Церемонія нагородження пройде 10 грудня, шоу буде транслюватися у прямому ефірі зі студій у Лондоні, Токіо та Лос-Анджелесі.

Найбільша кількість номінацій у відеогри The Last of Us Part II, яка є претендентом одразу на 9 нагород. Також серед лідерів знаходяться Hades (8 номінацій), Ghost of Tsushima (7), ремейк Final Fantasy VII (6), DOOM Eternal (4) та Half-Life: Alyx (4).

Організатори представили номінантів і у кіберспортивних дисциплінах. Dota 2 відсутня у списку претендентів на найкращу кіберспортивну гру року. Гра дуже погано пристосувалася до умов пандемії та й скасування The International сильно вдарило по цій відеогрі. Українська організація NAVI та її гравець у дисципліні CS:GO Олександр "S1mple" Костилєв також відсутні серед номінантів.

Гра року

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ghost of Tsushima

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Найкраща робота геймдиректора

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Найкраща розповідь

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Найкраще художнє оформлення

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Найкращий саундтрек

DOOM Eternal – Мік Гордон

Final Fantasy VII Remake – Нобуо Уемацу, Масасі Хамаузу, Міцуто Сузукі

Hades – Даррен Корб

Ori and the Will of the Wisps – Гарет Кокер

The Last of Us Part II – Густаво Сантаолалья

Найкращий аудіо-дизайн

DOOM Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Найкраща акторська гра

Ешлі Джонсон – Еллі з The Last of Us Part II

Лора Бейлі – Еббі з The Last of Us Part II

Дайсуке Цудзи – Дзин з Ghost of Tsushima

Логан Каннінгем – Аїд, Посейдон та Ахілл з Hades

Наджи Джетер -- Майлз Моралес з Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Найкраща соціально значуща гра

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why

Through the Darkest of Times

Найкраща гра-сервіс

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

No Man's Sky

Найкраща інді-гра

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Найкраща мобільна гра

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokemon Cafe Mix

Найкраща підтримка спільноти

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fortnite

No Man's Sky

Valorant

Найкраща гра для AR чи VR

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel's Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Нагорода за інновації у галузі доступності для людей з обмеженими можливостями

Assassin's Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Part II

Watch Dogs Legion

Найкращий екшн

DOOM Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Найкраща пригодницька гра

Assassin's Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II

Найкраща рольова гра

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Найкращий файтинг

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth EXE: Late[CL-R]

Найкраща сімейна гра

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Найкраща стратегія або симулятор

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad

Найкраща спортивна гра

DIRT 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Найкращий мультиплеєр

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Найкращий стрімер чи автор контенту

Алана Пірс

Нік "NickMercs" Колчефф

Тімоті "TimtheTatman" Бетар

Джей-Енн Лопез

Рейчел "Valkyrae" Хофстеттер

Найкраща дебютна гра

Carrion -- Phobia Game Studio

Mortal Shell – Cold Symmetry

Raji: An Ancient Epic – Nodding Head Games

Roki – Polygon Treehouse

Phasmophobia – Kinetic Games

Найкращий кіберспортсмен

Єн "Crimsix" Портер

Хео "Showmaker" Су

Кім "Canyon" Гьон-бу

Ентоні "Shotzzy" Куевас-Кастро

Матьє "ZywOo" Ербо

Найкращий кіберспортивний тренер

Денні "zonic" Соренсен

Да Хі "Crusty" Парк

Фабіан "GrabbZ" Ломанн

Лі "Zefa" Дже Мін

Реймонд "Rambo" Люсье

Найкращий турнір

BLAST Premier: Spring 2020

Call of Duty League Championship 2020

IEM Katowice 2020

League of Legends 2020 World Championship

Overwatch League 2020

Найкраща кіберспортивна гра

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant

Найкращий кіберспортивний ведучий

Ефьє "Sjokz" Депортере

Алекс "Machine" Річардсон

Алекс "Goldenboy" Мендез

Джеймс "Dash" Паттерсон

Йорін "Sheever" ван дер Хейден

Найкраща кіберспортивна команда

DAMWON Gaming (League of Legends)

Dallas Empire (Call of Duty)

San Francisco Shock (Overwatch)

G2 Esports (League of Legends)

Team Secret (Dota 2)