Ubisoft випустила доповнення для Rainbow Six: Siege зі змінами одного з оперативників. У лютому 2020 року відомий порноактор Джонні Сінс звертався до розробників з таким проханням.

Для гри Rainbow Six: Siege вийшло доповнення, у якому було оновлено оперативника з прізвиськом "Tachanka". Раніше за нього можна було зіграти лише у тестовій версії гри.

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Цьому оперативнику змінили деякі навики, а також девайси з якими він виходить на поле бою. Основною зброєю став кулемет, а додатковою – ручний гранатомет з магазином на 5 боєприпасів та високою скорострільністю.

У лютому 2020 року Джонні Сінс, також відомий як "Лисий з Brazzers", звертався до Ubisoft з проханням підсилити цього оперативника. "Tachanka" це улюблений персонаж Джонні у Rainbow Six: Siege, але з самого релізу гри він був одним із найгірших оперативників. У компанії Ubisoft відгукнулися на прохання відомого порноактора дуже швидко, через 4 дні розробники анонсували зміни, які офіційно вийшли лише зараз.

Джонні Сінс полюбляє проводити час у відеоіграх, у нього навіть є свій youtube-канал, який називається SinsTV. На каналі часто виходять різноманітні відео, а також Джонні іноді проводить прямі трансляції. Зараз на SinsTV підписано 1,5 мільйона користувачів.

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