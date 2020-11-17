Єре "sergej" Сало вирішив покинути кіберспортивну сцену задля служби в армії. Організація ENCE вже знайшла йому заміну.

Кіберспортивна організація ENCE на своїй сторінці у твіттері повідомила, що Єре "sergej" Сало покидає їх команду у дисципліні CS:GO. Він буде проходити військову службу у себе на батьківщині.

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У твіттері представники організації ENCE написали:

Єре прийшов до висновку, що зараз у нього немає необхідної мотивації для подальшого розвитку у напруженому світі професійного Counter-Strike. Ми всі зійшлися на думці, що "sergej" не варто виступати, якщо він відчуває, що не здатен вносити повноцінний внесок в успіхи команди

Єре "sergej" Сало продовжить залишатися на контракті з організацією ENCE. Яка доля чекає "sergej" у команді після завершення строкової служби поки невідомо. Єре дуже погано виступав у останні місяці, його рейтинг K/D становить лише 0,91. Це катастрофічно мало для гравця, який у 2019 році зайняв 13 місце у фірмовому рейтингу найкращих кіберспортсменів від HLTV. Разом з ENCE "sergej" був учасником двох мейджорів, а на IEM Katowice Major 2019 фінська команда навіть посіла друге місце.

Єре "sergej" Сало на одному з турнірів / фото з твіттера організації ENCE

На місце "sergej" прийшов Туомас "Saddyx" Лоухімаа з команди SJ Gaming, поки лише в оренду. Тому вже на найближчому турнірі DreamHack Masters Europe Winter команда ENCE виступить в оновленому складі.