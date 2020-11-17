Ере "sergej" Сало решил покинуть киберспортивную сцену ради службы в армии. Организация ENCE уже нашла ему замену.

Киберспортивная организация ENCE на своей странице в твиттере сообщила, что Ере "sergej" Сало покидает их команду в дисциплине CS:GO. Он будет проходить военную службу у себя на родине.

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В твиттере представители организации ENCE написали:

Ере пришел к выводу, что сейчас у него нет необходимой мотивации для дальнейшего развития в напряженном мире профессионального Counter-Strike. Мы все сошлись во мнении, что "sergej" не стоит выступать, если он чувствует, что не способен вносить полноценный вклад в успехи команды

Ере "sergej" Сало продолжит оставаться на контракте с организацией ENCE. Какая судьба ждет "sergej" в команде после завершения срочной службы пока неизвестно. Ере очень плохо выступал в последние месяцы, его рейтинг K/D составляет лишь 0,91. Это катастрофически мало для игрока, который в 2019 году занял 13 место в фирменном рейтинге лучших киберспортсменов от HLTV. Вместе с ENCE "sergej" был участником двух мейджоров, а на IEM Katowice Major 2019 финская команда даже заняла второе место.

Ере "sergej" Сало на одном из турниров / фото из твиттера организации ENCE

На место "sergej" пришел Туомас "Saddyx" Лоухимаа из команды SJ Gaming, пока только в аренду. Поэтому уже на ближайшем турнире DreamHack Masters Europe Winter команда ENCE выступит в обновленном составе.