Новое исследование поставило перед геймерами задачу сыграть в одни из самых популярных игр, чтобы увидеть, какие из них вызывают наибольший стресс. Каковы же его результаты – узнайте в материале.

Какими бы популярными не были видеоигры, нельзя отрицать, что иногда они могут быть источником стресса. Будь то напряженный хоррор, такой, как Amnesia, или же попытка выполнить, казалось бы, невозможное задание в Crash Bandicoot 4, или даже просто желание получить абсолютно новую консоль в день ее запуска, игры могут пронзить сердца людей. Именно поэтому сайт BonusFinder в сотрудничестве со спортивными медиками недавно решил выяснить, какие именно игры вызывают наибольший стресс.

Читайте также PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 – о дате выхода, деталях разработки и прочем

В исследовании приняли участие следующие 16 игр:

Mario Kart

FIFA 20

Call of Duty (Modern Warfare)

Dark Souls III

Fortnite

DOOM

Fall Guys

Battlefield V

Street Fighter

Among Us

Grand Theft Auto

UNO!

The Sims

Animal Crossing

Minecraft

Skyrim

Методология исследования достаточно проста. Было выбрано 14 активных геймеров, проводящих за играми не менее 15 часов в неделю и знакомых с большинством представленных в списке тайтлов. Испытуемые получили задание – сыграть минимум по 30 минут в каждую игру. Все время, что они играли медики следили за их пульсом с помощью нательных мониторов сердечного ритма.

И хотя результаты не очень неожиданные, из них можно почерпнуть некоторые интересные вещи. Во-первых, из всех включенных в список игр самой сложной для игры, с точки зрения стрессоустойчивости, была игра Mario Kart (BonusFinder не указывает, какой Mario Kart использовался, но, скорее всего, это была последняя основная игра, Mario Kart 8 Deluxe для Nintendo Switch).

Топ 5 самых стрессовых игр (по возрастанию средней частоты пульса) / инфографика bonusfinder.com

Средняя частота пульса во время сеанса Mario Kart составляла 85 ударов в минуту (на 32,81% больше, чем в состоянии покоя), что намного превосходит показатели FIFA 20 и даже Call of Duty: Modern Warfare. Несмотря на красочную и мультяшную графику, любой игрок Mario Kart, скорее всего, согласится с результатами, поскольку даже самые казуальные игры могут стать напряженными из-за удивительного дизайна треков и их чрезмерной сложности.

Подборка моментов злости, стримеров, которые играют в Mario Kart 8 Deluxe

BonusFinder также отслеживал пиковую частоту сердечных сокращений, чтобы увидеть, в каких играх были самые захватывающие моменты и Dark Souls 3 заслуженно занял первое место. Серия известна на весь мир именно своей сокрушительной сложностью, поэтому неудивительно, что научно доказано, что он является основным источником стресса, по крайней мере среди предложенных тайтлов. В частности, во время битвы с боссом Darkeater Midir частота сердечных сокращений игроков достигла 127 ударов в минуту.

Битва с боссом Darkeater Midir в игре Dark Souls 3

Топ 5 самых стрессовых игр (по пиковым значениям частоты пульса) / инфографика bonusfinder.com

На втором месте оказались Fall Guys, с пиком пульса 125 ударов в минуту во время финальных раундов, когда игроки были близки к завоеванию желаемой короны. Как и Mario Kart, Fall Guys может показаться не такой сложной игрой, если смотреть на ее визуальную эстетику, но даже беглый просмотр игровых видеороликов и прямых трансляций покажет, насколько ожесточенными могут стать столкновения в этой игре и каким большим может быть разочарование, вызванное потерей шанса завоевать корону или падением с края платформы.

Подборка моментов злости, стримеров, которые играют в Fall Guys

Однако не все игры вызвали подобные эмоции у игроков. Некоторые из них наоборот привели к снижению частоты сердечных сокращений и уровня стресса в целом.

Установлено, что Animal Crossing, The Sims и Skyrim снижают средний пульс среди участников 30-минутной сессии на целых 5%. Это несколько объясняет их популярность, ведь соревнования за победу в играх могут быть очень веселыми и полезными, но иногда все, чего мы хотим после тяжелого рабочего дня – это просто расслабиться, побродить красивыми местами и снять стресс, пусть и в видеоигре.