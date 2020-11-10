Миллионы геймеров со всего мира с нетерпением ожидают продолжения культовой серии. Как проходит разработка, и когда ждать релиз S.T.A.L.K.E.R. 2. – узнайте в материале.

PR-менеджер GSC Game World – Захар Бочаров в недавнем выпуске подкаста "Пилим, трем" немного приоткрыл завесу тайны разработки горячее ожидаемого постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Самое главное в материале Games24.

Подкаст "Пилим, трем" с Захаром Бочаровым

Интересно Mass Effect получит долгожданный ремастер: последние детали

Пожалуй, больше всего огромная армия фанатов серии беспокоилась не отменят ли разработку из-за пандемии, проблем с финансированием, и тому подобного. Предчувствуя это, Бочаров сразу заверил фанатов, что проект со 100% вероятностью "уже больше никто никогда не отменит" и с игрой на данном этапе ее производственного цикла все "очень хорошо".

Трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Также Захар выразил удовлетворение сотрудничеством с таким гигантом рынка как Microsoft и добавил, что они являются очень выгодным партнером для их компании GSC Game World, однако не будут издателем игры. Основная цель этого сотрудничества – выход игры на консолях, чем не может похвастаться ни одна из предыдущих игр серии, и привлечение внимания новой аудитории.

Бочаров развеял опасения фанатов, о том что S.T.A.L.K.E.R. 2 станет игрой-сервисом, и призвал не волноваться по поводу формата – он у проекта будет "ожидаемо консервативным".

S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет игрой-сервисом. Будет очень большой сингл, очень крутой, нелинейный, на много часов геймплея в открытом мире. Игра будет консервативной, в хорошем смысле.

О трудностях в разработке и определенных вызовах на которые хочет ответить команда Захар ответил так:

Главный челлендж – сделать игру, которая понравится тем, кто угарал в оригинальном S.T.A.L.K.E.R. и тем, кто хочет делать на него моды. А также захватить новую аудиторию, включая консоли. Хочется, чтобы все были довольны и чтобы при этом не потерялась основа серии – атмосфера. Это именно то, за что ее любят и то что делает ее особенной. И эту кристаллизованную сущность донести в новой обертке, которая всем зайдет. Наверное, утопическая задача.

Скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 / изображение с stalker2.com

Одним из главных вопросов, интересующих геймеров является дата выхода игры.

У нас уже есть внутренняя дата релиза. Но, учитывая не самые благоприятные события мы еще не готовы ее озвучить. В том числе, чтобы потом не было постоянных переносов, как с Cyberpunk 2077. В общем, как только, так сразу, – отметил Бочаров.

Скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 / изображение с stalker2.com

Пока что точно известно, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 планируется эксклюзивно на Xbox Series X и PC в 2021 году. Для новой консоли Xbox игра станет стартовым консольным эксклюзивом и будет доступна по подписке Game Pass непосредственно в день выхода. На Xbox Series X заявлена поддержка 4К Ultra HD и технология Ray Tracing. Релиз на PS5, скорее всего, состоится позже.