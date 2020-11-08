BioWare анонсировали долгожданный ремастер трилогии Mass Effect. Обновленная игра выйдет в 2021 году на PC и консолях

Студия BioWare в своем блоге анонсировала долгожданный ремастер игры Mass Effect, который получил название Legendary Edition. Также студия сообщила, что работает над новой частью игры.

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Смотрите тизер ремастера игры Mass Effect – видео

Генеральный директор BioWare Кейси Хадсон в анонсе этого ремастера написал:

В течение многих месяцев наша команда BioWare работала, создавая текстуры, шейдеры, модели, эффекты и технические детали трех необъятных игр. Нашей целью было не переделать или переосмыслить оригинальные игры, а осовременить их, чтобы поклонники и новые игроки могли получить максимальные впечатления от оригинальных игр, представленных в лучшем из возможных вариантов исполнения

Особенности ремастера:

обновленные текстуры, модели персонажей, шейдеры, эффекты

переиздание будет включать все части трилогии и все дополнения

разрешение до 4K Ultra HD

мультиплеера не будет

Также BioWare анонсировали, что они уже работают над новой частью Mass Effect. Известно лишь, что ей будут заниматься ветераны серии, а также уже есть первый арт.

Первый арт новой части Mass Effect / фото с сайта BioWare

Mass Effect Серия научно-фантастических видеоигр. События происходят в будущем, где человечество уже вступило в контакт с внеземными цивилизациями. Сюжет повествует о приключениях коммандера Шепарда и его команды. Оригинальная трилогия стала культовой и получила множество наград

Релиз ремастера Mass Effect состоится весной 2021 на PC и консолях. На некоторых платформах уже можно предзаказать это переиздание по цене в 60 долларов.