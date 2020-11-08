BioWare анонсували довгоочікуваний ремастер трилогії Mass Effect. Оновлена гра вийде у 2021 році на PC та консолях

Студія BioWare у своєму блозі анонсувала довгоочікуваний ремастер гри Mass Effect, який отримав назву Legendary Edition. Також студія повідомила, що працює над новою частиною гри.

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Дивіться тизер ремастера гри Mass Effect – відео

Генеральний директор BioWare Кейсі Хадсон в анонсі цього ремастера написав:

Протягом багатьох місяців наша команда BioWare працювала, створюючи текстури, шейдери, моделі, ефекти й технічні деталі трьох неосяжних ігор. Нашою метою було не переробити або переосмислити оригінальні ігри, а осучаснити їх, щоб шанувальники та нові гравці могли отримати максимальні враження від оригінальних ігор, представлених у кращому з можливих варіантів виконання

Особливості ремастера:

оновлені текстури, моделі персонажів, шейдери, ефекти

перевидання буде включати всі частини трилогії та всі доповнення

роздільна здатність до 4K Ultra HD

мультиплеєру не буде

Також BioWare анонсували, що вони вже працюють над новою частиною Mass Effect. Відомо лише, що нею будуть займатися ветерани серії, а також вже є перший арт.

Перший арт нової частини Mass Effect / фото з сайту BioWare

Mass Effect Серія науково-фантастичних відеоігор. Події відбуваються у майбутньому, де людство вже вступило в контакт з позаземними цивілізаціями. Сюжет оповідає про пригоди командера Шепарда та його команди. Оригінальна трилогія стала культовою та здобула безліч нагород

Реліз ремастера Mass Effect відбудеться весною 2021 року на PC та консолях. На деяких платформах вже можна передзамовити це перевидання за ціною у 60 доларів.