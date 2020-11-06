Total War Saga: Troy отримала "криваве" доповнення: фото та відео 18+
Для гри Total War Saga: Troy вийшло чергове доповнення з назвою "Blood & Glory". Розробники обіцяють, що тепер ваші баталії стануть ще кривавішими
У магазині Epic Games Store вийшло нове доповнення до гри Total War Saga: Troy. Для цієї франшизи це класичне доповнення, яке завжди виходить через декілька місяців після релізу основної гри.
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Дивіться трейлер доповнення "Blood & Glory" – відео 18+
Розробники обіцяють нові ефекти на глобальній карті й на полях битв. Також відомо, що у налаштуваннях гри можна буде змінювати рівень жорстокості.
Нові ефекти на глобальній карті:
- світлини та відео після кривавих боїв
- річки будуть зафарбовуватися у червоний колір після масштабних баталій
- закривавлені пам'ятники після великих перемог
Нові ефекти у режимі бою:
- бризки крові забарвлюватимуть обладунки бійців
- колісниці залишатимуть криваві сліди
- битви у річках будуть зафарбовувати воду у червоний колір
- анімації розчленування
Криваві ефекти на полі бою у новому доповненні до Total War Saga: Troy / світлина з порталу Shazoo
Total War Saga: TroyСтратегічна відеогра розроблена студією Creative Assembly, що вийшла у серпні 2020. Цього разу в основу гри покладена одна з найбільших легенд в історії людства, що викладена в "Іліаді" Гомера. Грати можна за всіх ключових персонажів цього епосу (Ахіллес, Паріс, Одіссей, Гектор та багато інших) та навіть за амазонок.
Доповнення "Blood & Glory" можна придбати у магазині Epic Games Store за ціною у 55 гривень.
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