Для гри Total War Saga: Troy вийшло чергове доповнення з назвою "Blood & Glory". Розробники обіцяють, що тепер ваші баталії стануть ще кривавішими

У магазині Epic Games Store вийшло нове доповнення до гри Total War Saga: Troy. Для цієї франшизи це класичне доповнення, яке завжди виходить через декілька місяців після релізу основної гри.

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Розробники обіцяють нові ефекти на глобальній карті й на полях битв. Також відомо, що у налаштуваннях гри можна буде змінювати рівень жорстокості.

Нові ефекти на глобальній карті:

світлини та відео після кривавих боїв

річки будуть зафарбовуватися у червоний колір після масштабних баталій

закривавлені пам'ятники після великих перемог

Нові ефекти у режимі бою:

бризки крові забарвлюватимуть обладунки бійців

колісниці залишатимуть криваві сліди

битви у річках будуть зафарбовувати воду у червоний колір

анімації розчленування

Криваві ефекти на полі бою у новому доповненні до Total War Saga: Troy / світлина з порталу Shazoo

Total War Saga: Troy Стратегічна відеогра розроблена студією Creative Assembly, що вийшла у серпні 2020. Цього разу в основу гри покладена одна з найбільших легенд в історії людства, що викладена в "Іліаді" Гомера. Грати можна за всіх ключових персонажів цього епосу (Ахіллес, Паріс, Одіссей, Гектор та багато інших) та навіть за амазонок.

Доповнення "Blood & Glory" можна придбати у магазині Epic Games Store за ціною у 55 гривень.