Adidas разом зі студією CD Projekt RED запускає серію нових кросівок у стилі Cyberpunk 2077. Всього обіцяють п'ять моделей тематичного взуття

У своєму твіттері BizDev-менеджер CD Projekt RED Рафал Які повідомив про випуск серії кросівок у стилі Cyberpunk 2077. Виробництвом і випуском тематичного взуття буде займатися компанія Adidas.

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Всього поки анонсовано п'ять моделей фірмового взуття. Чотири пари будуть адаптовані під кольори Найт-Сіті, а п'ята буде виконана у фірмових для Cyberpunk 2077 чорно-жовтих кольорах.

Нові кросівки від Adidas у стилі Cyberpunk 2077 / фото із твіттера Рафала Які

Cyberpunk 2077 Гра від польської студії CD Projekt RED, реліз якої повинен відбутися 10 грудня цього року. Гравцям потрібно буде взяти на себе роль найманця у недалекому майбутньому. Також у грі з'явиться відомий актор Кіану Рівз у ролі рокера Джонні Сільверхенда.

Кросівки надійдуть у продаж з 11 листопада, але поки лише на азійський ринок. Також їх можна буде придбати на офіційному сайті Adidas чи у партнерів даної компанії. Ціну поки не називають.