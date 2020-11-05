Apex Legends вийшла у крамниці Steam, разом з цим у грі розпочався сьомий сезон під назвою "Вознесіння". Відеогра одразу потрапила у топ ігор з найбільшою кількістю гравців

Популярну гру Apex Legends вже можна безкоштовно завантажити з крамниці Steam. Разом з цим вийде наймасштабніше доповнення з моменту релізу даного проєкту.

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Одночасно з виходом у Steam стартує сьомий сезон під назвою "Вознесіння". З цим доповненням у гру додадуть нову карту Олімп, а також нову легенду – науковця Мері Сомерс, яка має прізвисько "Горизонт". Вона майстер у питанні гравітації, всі її вміння базуються на цьому. Також у грі з'явиться бойовий пропуск, який присвячений кастомізації ваших персонажів чи зброї.

Дивіться трейлер, у якому представили нову легенду – відео

Apex Legends Безкоштовна гра у жанрі королівської битви, яка стала дуже популярною за короткий термін. Грати потрібно за легенд, кожна з яких має свої унікальні вміння та характеристики. Від самого початку ця відеогра була доступна для завантаження лише у крамниці Origin.

Гра вже у топі Steam за кількістю гравців, у неї одночасно грають вже понад 65 тисяч геймерів (5 місце).