Зазвичай листопад багатий на ігрові релізи, розробники прагнуть випустити свої головні хіти за місяць до зимових свят. Не став винятком і листопад 2020.

Call of Duty, Assassin's Creed, DIRT 5 – головні новинки цього місяці, але не єдині. Games 24 зібрав для вас всі знакові релізи листопада в одному матеріалі.

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Головні релізи листопада 2020 / інфографіка Games 24

Докладніше про головні релізи

5 листопада:

Realpolitiks II – масштабна стратегічна гра в реальному часі, у якій ви зможете керувати сучасною державою. Гравцям потрібно буде: брати участь у міжнародних конфліктах, займатися шпіонажем, боротися з тероризмом та епідеміями.

У грі Realpolitiks II ви зможете відчути себе лідером держави / світлина зі сторінки гри в магазині Steam

Kosmokrats – гра, яка відправить вас у часи "Холодної війни", але за межі нашої планети. Гравці зможуть збирати космічні кораблі на орбіті та мандрувати у космосі.

6 листопада:

DIRT 5 – продовження всім відомої франшизи про перегони. Розробники обіцяють понад 70 унікальних локацій, сотні болідів, динамічну зміну погоди. Також буде режим кар'єри, який озвучували Трой Бейкер і Нолан Норт.

Дивіться трейлер гри DIRT 5 – відео

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – на честь десятиліття оригінально Hot Pursuit у Electronic Arts вирішили випустити ремастер. Всі хто придбають цю гру, отримають основні DLC до неї, а також 6 додаткових годин ігрового процесу і понад 30 випробувань.

10 листопада:

Assassin's Creed Valhalla – нова гра від Ubisoft відправить геймерів у Англію. Головним героєм буде вікінг-асасин Ейвор, який разом із своїм кланом змушений був покинути Норвегію. Антагоністом повинен виступити Альфред I Великий.

Актуально Вийшов новий трейлер гри Assassin's Creed Valhalla

Yakuza: Like a Dragon – рольова гра, у якій протагоністом буде колишній член якудзи. У грі буде відкритий світ, де можна виконувати різноманітні завдання, а також грати у міні ігри чи влаштовувати бійки з випадковими суперниками

– рольова гра, у якій протагоністом буде колишній член якудзи. У грі буде відкритий світ, де можна виконувати різноманітні завдання, а також грати у міні ігри чи влаштовувати бійки з випадковими суперниками The Falconeer – гра з відкритим світом і польотами. Нам обіцяють динамічні повітряні бої, а також масштабний світ, який можна буде досліджувати (не лише у повітрі, а і поміж океанських глибин).

Дивіться трейлер гри The Falconeer – відео

12 листопада:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – продовження гри Marvel's Spider-Man 2018 року, а точніше одного з доповнень цього проєкту. Головним героєм буде Майлз Моралес, який після укусу павука почав боротися зі злочинцями. Ця гра вийде на консолі PlayStation 5.

– продовження гри Marvel's Spider-Man 2018 року, а точніше одного з доповнень цього проєкту. Головним героєм буде Майлз Моралес, який після укусу павука почав боротися зі злочинцями. Ця гра вийде на консолі PlayStation 5. Just Dance 2021 – як і у попередніх іграх цієї франшизи, гравці будуть імітувати хореографію танцюриста під вибрану пісню. У цій версії додадуть 40 музичних треків – від новинок останнього року, до всім відомих хітів минулого.

– як і у попередніх іграх цієї франшизи, гравці будуть імітувати хореографію танцюриста під вибрану пісню. У цій версії додадуть 40 музичних треків – від новинок останнього року, до всім відомих хітів минулого. Bugsnax – "ми те, що ми їмо". Так міг би звучати короткий огляд цієї гри. У Bugsnax потрібно буде розвідати всі таємниці острова Snaktooth, на якому проживають: метелики у вигляді піци, бутербродні жуки, гібриди гусені з морквою та багато іншої живності (розробники обіцяють понад сотню таких унікальних створінь).

Дивіться трейлер гри Bugsnax – відео

13 листопада:

Call of Duty: Black Ops Cold War – ще одна гра, у якій гравців відправлять у часи "Холодної війни". Головними героями будуть персонажі із першої та другої Black Ops (Алекс Мейсон, Френк Вудс та Джейсон Хадсон). Гравцям у складі спецслужб США потрібно буде знайти радянського шпигуна Персея і зупинити ядерну війну.

Дивіться трейлер гри Call of Duty: Black Ops Cold War – відео

The Sims 4 Snowy Escape – чергове доповнення до Sims 4 (у крамниці Steam до даної гри є майже 40 доповнень). Цього разу у гру додадуть зимові види спорту, можливість відправити ваших сімів у гори, а також купу всіляких дрібниць (санчата, сноуборди, термальні джерела).

– чергове доповнення до Sims 4 (у крамниці Steam до даної гри є майже 40 доповнень). Цього разу у гру додадуть зимові види спорту, можливість відправити ваших сімів у гори, а також купу всіляких дрібниць (санчата, сноуборди, термальні джерела). Godfall – рольовий слешер, у якому гравці будуть рятувати світ під назвою Еперіон. Грати потрібно буде за богоподібного воїна у легендарних обладунках. Розробники обіцяють масштабний відкрити світ, який буде цікаво досліджувати.

17 листопада:

Hearthstone: Madness At the Darkmoon Faire – останнє масштабне доповнення у цьому році до Hearthstone. У гру додадуть покращені нагороди за прогрес, 135 нових карт, нову властивість та багато іншого.

– останнє масштабне доповнення у цьому році до Hearthstone. У гру додадуть покращені нагороди за прогрес, 135 нових карт, нову властивість та багато іншого. Mortal Kombat 11 Ultimate – найповніше видання цієї легендарної гри. Ця версія Mortal Kombat буде включати обидві сюжетні кампанії, а також всіх додаткових персонажів (Рембо, Міліна та Рейн). Також у цю гру можна буду пограти на консолі PlayStation 5.

У оновленому Mortal Kombat буде Рембо / світлина з порталу PlayGround

Mars Horizon – симулятор керівника космічного агентства. Гравці візьмуть участь у космічних перегонах: від перших польотів у космос до підкорення планети Марс.

19 листопада:

Demon's Souls – головний ексклюзив для PlayStation 5 (при старті продажів). Гру переробили майже повністю, але пообіцяли, що фірмовий стиль та атмосфера буде збережена у цьому рімейку.

Дивіться трейлер гри Demon's Souls – відео

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – гра для власників Oculus Rift і шанувальників цього всесвіту. Гравців відправлять на планету Батуу, де можна буде зустріти багатьох класичних персонажів (Йода, R2-D2 та C-3PO).

– гра для власників Oculus Rift і шанувальників цього всесвіту. Гравців відправлять на планету Батуу, де можна буде зустріти багатьох класичних персонажів (Йода, R2-D2 та C-3PO). Sackboy: A Big Adventure – платформер. що вийде для консолей PS 4 та PS 5. Гра з кумедною графікою, у якій потрібно вирішувати різноманітні головоломки. У грі буде доступний кооперативний режим на чотирьох гравців.

24 листопада:

Football Manager 2021 – шанувальники цієї серії вже давно чекаю від Sports Interactive серйозних змін. Поки було анонсовано немало нововведень, але досі не зрозуміло, як сильно це змінить геймплей. У гру додадуть модель xG, повністю змінять систему діалогів, а також обіцяють нові обличчя для регенів.

Модель xG буде у новому Football Manager / світлина з сайту Footballmanager.com

27 листопада:

World of Warcraft: Shadowlands – восьме доповнення до відеогри World of Warcraft. Цього разу гравців відправлять у Темні землі, куди потрапляють душі мерців. Геймерам потрібно буде зробити вибір на користь одного з чотирьох ковенантів (правителі Темних земель). Також у цьому доповнені можна буде зустріти старих персонажів: Утера, Дреку, Кенарія та Кель'таса.

У новому доповненні до WoW гравці відправляться у Темні землі / світлина з сайту Blizzard.com

Листопад 2020 буде багатий не лише на ігрові релізи, також у продаж надійдуть консолі нового покоління. 10 листопада вийде нова консоль від Xbox, а 19 у продаж надійде PlayStation 5.