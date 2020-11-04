Головні ігрові релізи листопада 2020: календар для геймерів
Зазвичай листопад багатий на ігрові релізи, розробники прагнуть випустити свої головні хіти за місяць до зимових свят. Не став винятком і листопад 2020.
Call of Duty, Assassin's Creed, DIRT 5 – головні новинки цього місяці, але не єдині. Games 24 зібрав для вас всі знакові релізи листопада в одному матеріалі.
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Головні релізи листопада 2020 / інфографіка Games 24
Докладніше про головні релізи
5 листопада:
- Realpolitiks II – масштабна стратегічна гра в реальному часі, у якій ви зможете керувати сучасною державою. Гравцям потрібно буде: брати участь у міжнародних конфліктах, займатися шпіонажем, боротися з тероризмом та епідеміями.
У грі Realpolitiks II ви зможете відчути себе лідером держави / світлина зі сторінки гри в магазині Steam
- Kosmokrats – гра, яка відправить вас у часи "Холодної війни", але за межі нашої планети. Гравці зможуть збирати космічні кораблі на орбіті та мандрувати у космосі.
6 листопада:
- DIRT 5 – продовження всім відомої франшизи про перегони. Розробники обіцяють понад 70 унікальних локацій, сотні болідів, динамічну зміну погоди. Також буде режим кар'єри, який озвучували Трой Бейкер і Нолан Норт.
Дивіться трейлер гри DIRT 5 – відео
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered – на честь десятиліття оригінально Hot Pursuit у Electronic Arts вирішили випустити ремастер. Всі хто придбають цю гру, отримають основні DLC до неї, а також 6 додаткових годин ігрового процесу і понад 30 випробувань.
10 листопада:
- Assassin's Creed Valhalla – нова гра від Ubisoft відправить геймерів у Англію. Головним героєм буде вікінг-асасин Ейвор, який разом із своїм кланом змушений був покинути Норвегію. Антагоністом повинен виступити Альфред I Великий.
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- Yakuza: Like a Dragon – рольова гра, у якій протагоністом буде колишній член якудзи. У грі буде відкритий світ, де можна виконувати різноманітні завдання, а також грати у міні ігри чи влаштовувати бійки з випадковими суперниками
- The Falconeer – гра з відкритим світом і польотами. Нам обіцяють динамічні повітряні бої, а також масштабний світ, який можна буде досліджувати (не лише у повітрі, а і поміж океанських глибин).
Дивіться трейлер гри The Falconeer – відео
12 листопада:
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales – продовження гри Marvel's Spider-Man 2018 року, а точніше одного з доповнень цього проєкту. Головним героєм буде Майлз Моралес, який після укусу павука почав боротися зі злочинцями. Ця гра вийде на консолі PlayStation 5.
- Just Dance 2021 – як і у попередніх іграх цієї франшизи, гравці будуть імітувати хореографію танцюриста під вибрану пісню. У цій версії додадуть 40 музичних треків – від новинок останнього року, до всім відомих хітів минулого.
- Bugsnax – "ми те, що ми їмо". Так міг би звучати короткий огляд цієї гри. У Bugsnax потрібно буде розвідати всі таємниці острова Snaktooth, на якому проживають: метелики у вигляді піци, бутербродні жуки, гібриди гусені з морквою та багато іншої живності (розробники обіцяють понад сотню таких унікальних створінь).
Дивіться трейлер гри Bugsnax – відео
13 листопада:
- Call of Duty: Black Ops Cold War – ще одна гра, у якій гравців відправлять у часи "Холодної війни". Головними героями будуть персонажі із першої та другої Black Ops (Алекс Мейсон, Френк Вудс та Джейсон Хадсон). Гравцям у складі спецслужб США потрібно буде знайти радянського шпигуна Персея і зупинити ядерну війну.
Дивіться трейлер гри Call of Duty: Black Ops Cold War – відео
- The Sims 4 Snowy Escape – чергове доповнення до Sims 4 (у крамниці Steam до даної гри є майже 40 доповнень). Цього разу у гру додадуть зимові види спорту, можливість відправити ваших сімів у гори, а також купу всіляких дрібниць (санчата, сноуборди, термальні джерела).
- Godfall – рольовий слешер, у якому гравці будуть рятувати світ під назвою Еперіон. Грати потрібно буде за богоподібного воїна у легендарних обладунках. Розробники обіцяють масштабний відкрити світ, який буде цікаво досліджувати.
17 листопада:
- Hearthstone: Madness At the Darkmoon Faire – останнє масштабне доповнення у цьому році до Hearthstone. У гру додадуть покращені нагороди за прогрес, 135 нових карт, нову властивість та багато іншого.
- Mortal Kombat 11 Ultimate – найповніше видання цієї легендарної гри. Ця версія Mortal Kombat буде включати обидві сюжетні кампанії, а також всіх додаткових персонажів (Рембо, Міліна та Рейн). Також у цю гру можна буду пограти на консолі PlayStation 5.
У оновленому Mortal Kombat буде Рембо / світлина з порталу PlayGround
- Mars Horizon – симулятор керівника космічного агентства. Гравці візьмуть участь у космічних перегонах: від перших польотів у космос до підкорення планети Марс.
19 листопада:
- Demon's Souls – головний ексклюзив для PlayStation 5 (при старті продажів). Гру переробили майже повністю, але пообіцяли, що фірмовий стиль та атмосфера буде збережена у цьому рімейку.
Дивіться трейлер гри Demon's Souls – відео
- Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – гра для власників Oculus Rift і шанувальників цього всесвіту. Гравців відправлять на планету Батуу, де можна буде зустріти багатьох класичних персонажів (Йода, R2-D2 та C-3PO).
- Sackboy: A Big Adventure – платформер. що вийде для консолей PS 4 та PS 5. Гра з кумедною графікою, у якій потрібно вирішувати різноманітні головоломки. У грі буде доступний кооперативний режим на чотирьох гравців.
24 листопада:
- Football Manager 2021 – шанувальники цієї серії вже давно чекаю від Sports Interactive серйозних змін. Поки було анонсовано немало нововведень, але досі не зрозуміло, як сильно це змінить геймплей. У гру додадуть модель xG, повністю змінять систему діалогів, а також обіцяють нові обличчя для регенів.
Модель xG буде у новому Football Manager / світлина з сайту Footballmanager.com
27 листопада:
- World of Warcraft: Shadowlands – восьме доповнення до відеогри World of Warcraft. Цього разу гравців відправлять у Темні землі, куди потрапляють душі мерців. Геймерам потрібно буде зробити вибір на користь одного з чотирьох ковенантів (правителі Темних земель). Також у цьому доповнені можна буде зустріти старих персонажів: Утера, Дреку, Кенарія та Кель'таса.
У новому доповненні до WoW гравці відправляться у Темні землі / світлина з сайту Blizzard.com
Листопад 2020 буде багатий не лише на ігрові релізи, також у продаж надійдуть консолі нового покоління. 10 листопада вийде нова консоль від Xbox, а 19 у продаж надійде PlayStation 5.
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