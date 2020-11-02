Sony додала українську мову до PlayStation 5, але не до інтерфейсу пристрою. Поки українську мову можна побачити лише на геймпадах для PS5.

PlayStation 5 найближчим часом з’явиться у продажі. Games 24 розповідає всю відому інформацію про українську мову у новому товарі від Sony.

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Sony на геймпадах від PlayStation 5 почала дублювати написи українською мовою. При огляді нової консолі можна помітити, що на геймпаді є напис: "Вироблено у Китаї".

Напис "Вироблено у Китаї" на геймпаді від PlayStation 5 / фото з youtube каналу TheRelaxingEnd

Зараз Sony дуже активно просуває свій новий товар на українському ринку. Українською мовою вже вийшло два рекламні ролики PS5. Також Sony створили україномовну Facebook-сторінку

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PlayStation 5 Консоль PS5 надійде в продаж 19 листопада на території України. Передзамовити можна дві версії PlayStation: з дисководом (499 доларів) та без (399 доларів). Для користувачів з України будуть доступні лише такі мови: англійська, польська та російська.

Українські геймери вже не перший рік просять додати українську мову для PlayStation. Вони навіть створили петицію, що набрала вже понад 27 тисяч підписів.