Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Провідні позиції в ньому посідають Phasmophobia, Among Us та Cyberpunk 2077.

Among Us та Phasmophobia вже не перший тиждень є лідерами у рейтингу продажів Steam. А Cyberpunk 2077 продовжують передзамовляти, незважаючи на чергову зміну дати виходу даної гри.

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Сам рейтинг виглядає таким чином:

Phasmophobia Among Us Cyberpunk 2077 The Outer Worlds Valve Index VR Kit Hades Baldur's Gate 3 Ghostrunner Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition Teardown

Новими у цьому рейтингу є дві гри: Ghostrunner та Teardown. Ghostrunner це гра в стилі кіберпанк від польської студії One More Level. За жанром це слешер, основною зброєю в якому є катана. Гравцеві потрібно буде постати проти тиранії, що з’явилася після глобального катаклізму на нашій планеті.

Головний герой гри Ghostrunner / Фото зі сторінки гри Ghostrunner у магазині Steam

Teardown це гра від незалежної студії Tuxedo Labs. У ній гравцеві потрібно буде планувати і здійснювати пограбування. Це можна робити різноманітними способами, бо все оточення в грі повністю руйнується. Простір для фантазії та креативу у Teardown величезний.

Дивіться трейлер гри Teardown — відео

У магазині Steam гра Ghostrunner коштує 508 гривень, зараз діє знижка у 20% на цей слешер. А Teardown продається за 279 гривень.