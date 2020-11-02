Among Us снова в топе: Steam назвал самые популярные игры за последнюю неделю
Steam опубликовал рейтинг продаж за последнюю неделю. Ведущие позиции в нем занимают Phasmophobia, Among Us и Cyberpunk 2077.
Among Us и Phasmophobia уже не первую неделю являются лидерами в рейтинге продаж Steam. А Cyberpunk 2077 продолжают предзаказывать, несмотря на очередную смену даты выхода данной игры.
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Сам рейтинг выглядит таким образом:
- Phasmophobia
- Among Us
- Cyberpunk 2077
- The Outer Worlds
- Valve Index VR Kit
- Hades
- Baldur's Gate 3
- Ghostrunner
- Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition
- Teardown
Впервые в этом рейтинге появились: Ghostrunner и Teardown. Ghostrunner это игра в стиле киберпанк от польской студии One More Level. По жанру это слэшер, основным оружием в котором есть катана. Игроку нужно будет восстать против тирании, которая появилась после глобального катаклизма на нашей планете.
Главный герой игры Ghostrunner / Фото со страницы игры Ghostrunner в магазине Steam
Teardown это игра от независимой студии Tuxedo Labs. В ней игроку нужно будет планировать и совершать ограбления. Это можно делать различными способами, потому что все окружение в игре полностью разрушается. Простор для фантазии и креатива в Teardown огромен.
Смотрите трейлер игры Teardown — видео
В магазине Steam игра Ghostrunner стоит 508 гривен, сейчас действует скидка в 20% на этот слэшер. А Teardown продается по 279 гривен.
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