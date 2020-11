NAVI в финальном матче ESL One Germany 2020 проиграли команде Team Liquid. За второе место украинская команда получила 80 тысяч долларов.

В гранд-финале Natus Vincere проиграли со счетом 1:3, рассказывает Games 24.

Матч проходил в формате "best of 5" (лучший по результатам 5 карт). Team Liquid очень успешно начали гранд-финал. На первых двух картах была зафиксирована их победа. Несмотря на такое ужасное начало, NAVI смогли выиграть на третьей карте. Но это была последняя победа в этом матче для нашей команды.

ESL One Germany 2020 украинская команда может занести себе в актив. Natus Vincere не слишком уверенно провели групповой этап этого турнира, но уже в плей-офф выступили намного лучше. В матчах на вылет NAVI победили: OG, Vikin.gg и mudgolems.

ESL One Germany 2020 Турнир, проходивший с 5 октября по 1 ноября с призовым фондом в 400 тысяч долларов. В данном соревновании принимали участие 16 коллективов. Сначала команды выступали на групповом этапе, проходившем по швейцарской системе (нужно проиграть три матча, чтобы вылететь из турнира). 8 лучших команд вышли в плей-офф. Данный этап проходил по системе "double-elimination" (нужно проиграть два матча, чтобы вылететь из турнира). Все матчи турнира, кроме финального, проходили в формате "best of 3".

Лучшим игроком ESL One Germany 2020 стал киберспортсмен из команды Team Liquid Айден "iNSaNiA" Саркои. Поэтому именно он и получил автомобиль Mercedes Benz. Среди претендентов на авто были и игроки из нашей команды: Алик "V-Tune" Воробей и Богдан "Iceberg" Василенко.