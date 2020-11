NAVI у фінальному матчі ESL One Germany 2020 програли команді Team Liquid. За друге місце українська команда отримала 80 тисяч доларів.

У гранд-фіналі Natus Vincere програли з рахунком 1:3, розповідає Games 24.

Матч проходив у форматі "best of 5" (найкращий за результатом 5 карт). Team Liquid дуже успішно розпочали гранд-фінал. На перших двох картах була зафіксована їх перемога. Незважаючи на такий жахливий початок, NAVI змогли здолати свого суперника на третій карті. Але це була остання перемога у цьому матчі для нашої команди.

ESL One Germany 2020 українська команда може занести собі в актив. Natus Vincere не дуже впевнено провели груповий етап цього турніру, але вже у плей-оф виступили набагато краще. У матчах на виліт NAVI перемогли: OG, Vikin.gg та mudgolems.

ESL One Germany 2020 Турнір, що проходив з 5 жовтня по 1 листопада з призовим фондом у 400 тисяч доларів. У даному змаганні брали участь 16 колективів. Спочатку команди виступали на груповому етапі, що проходив за швейцарською системою (потрібно програти три матчі, щоб вилетіти з турніру). 8 найкращих команд вийшли до раунду плей-оф. Цей етап проходив за системою "double-elimination" (потрібно програти два матчі, щоб вилетіти з турніру). Всі матчі турніру, окрім фінального, проходили у форматі "best of 3".

Найкращим гравцем ESL One Germany 2020 став кіберспортсмен з команди Team Liquid Айден "iNSaNiA" Саркоі. Тому саме він і отримав автомобіль Mercedes Benz. Серед претендентів на авто були і гравців з нашої команди: Алік "V-Tune" Воробей та Богдан "Iceberg" Василенко.