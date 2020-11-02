Кіберспортивна організація Extremum розпочала перемовини з трьома ексгравцями 100 thieves. Якщо перемовини пройдуть вдало, то новостворена команда зможе виступити на Major 2021 spring.

Як повідомляє портал DBLTAP, організацію Extremum зацікавили Аарон "AZR" Вард, Шон "Gratisfaction" Кайвай та Джей "liazz" Трегіллгас. Місяць тому ці гравці залишилися без команди, коли організація 100 thieves вирішила покинути дисципліну CS:GO.

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Якщо перемовини пройдуть вдало, то ця команда буде виступати в європейському регіоні. Але потрібно буде знайти ще двох гравців, щоб укомплектувати склад повністю.

Аарон "AZR" Вард на турнірі IEM Sydney 2019 / фото з твіттера Snowball Esports

Важливо відзначити, що гравці цієї організації в складі колективу 100 thieves здобули право виступати на майбутньому Major 2021 spring.

Counter-Strike: Global Offensive Major Найголовніше змагання з CS:GO у світі з призовим фондом в 1 мільйон доларів. Щоб потрапити на цей турнір, потрібно пройти тернистий шлях (декілька відбіркових турнірів). Під час цих турнірів команди набирають залікові бали (RMR points). Ці бали йдуть до загальної таблиці певного регіону. За місцем в цій таблиці і визначають команди, які будуть виступати на CS:GO Major.

Організація Extremum від підписання цієї трійки отримає не лише кваліфікованих гравців, але і місце на найголовнішому турнірі майбутнього року. А це не лише прибуток від призових, а і 50 % від продажу командних наліпок в грі CS:GO. Наліпка з емблемою організації коштує 1 долар, а ціна наліпки з автографом гравця залежить від популярності кіберспортсмена: від 20 центів до 1000 доларів і більше.