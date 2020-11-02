Киберспортивная организация Extremum начала переговоры с тремя экс-игроками 100 thieves. Если переговоры пройдут удачно, то новая команда сможет выступить на Major 2021 spring.

Как сообщает портал DBLTAP, организацию Extremum заинтересовали Аарон "AZR" Вард, Шон "Gratisfaction" Кайвай и Джей "liazz" Трегиллгас. Месяц назад эти игроки остались без команды, когда организация 100 thieves решила покинуть дисциплину CS:GO.

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Если переговоры пройдут удачно, то данная команда будет выступать в европейском регионе. Но нужно будет найти еще двух игроков, чтобы укомплектовать состав полностью.

Аарон "AZR" Вард на турнире IEM Sydney 2019 / фото из твиттера Snowball Esports

Важно отметить, что игроки этой организации выступая за коллектив 100 thieves получили право выступать на предстоящем Major 2021 spring.

Counter-Strike: Global Offensive Major Самое главное соревнования по CS:GO в мире с призовым фондом в 1 миллион долларов. Чтобы попасть на данный турнир нужно пройти тернистый путь (несколько отборочных турниров). Во время этих турниров команды набирают очки (RMR points). Эти очки идут в общую таблицу определенного региона. По месту в данной таблице и определяют команды, которые будут выступать на CS:GO Major.

Организация Extremum от подписания этой тройки получит не только квалифицированных игроков, но и место на главном турнире будущего года. А это не только прибыль от призовых, а и 50% от продаж командных наклеек в игре CS:GO. Наклейка с эмблемой организации стоит 1 доллар, а цена наклейки с автографом игрока зависит от популярности киберспортсмена: от 20 центов до 1000 долларов и более.