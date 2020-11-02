Sony добавила украинский язык в PlayStation 5, но не как часть интерфейса устройства. Пока украинский язык можно увидеть только на геймпадах для PS5.

PlayStation 5 в ближайшее время появится в продаже. Games 24 рассказывает всю известную информацию об украинском языке в новом товаре от Sony.

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Sony на геймпадах от PlayStation 5 начала дублировать надписи украинским языком. При осмотре новой консоли можно заметить, что на геймпаде есть надпись: "Вироблено в Китаї".

Надпись "Вироблено в Китаї" на геймпаде от PlayStation 5 / фото с youtube канала TheRelaxingEnd

Сейчас Sony очень активно продвигает свой новый продукт на украинском рынке. На украинском языке уже вышло два рекламных ролика PS5. Также Sony создали украиноязычную Facebook-страницу

Реклама PlayStation 5 на украинском языке — видео

PlayStation 5 Консоль PS5 поступит в продажу 19 ноября на территории Украины. Предзаказать можно две версии PlayStation: с дисководом (499 долларов) и без (399 долларов). Для пользователей из Украины будут доступны такие языки: английский, польский и русский.