К PlayStation 5 добавили украинский язык: фотофакт
Sony добавила украинский язык в PlayStation 5, но не как часть интерфейса устройства. Пока украинский язык можно увидеть только на геймпадах для PS5.
PlayStation 5 в ближайшее время появится в продаже. Games 24 рассказывает всю известную информацию об украинском языке в новом товаре от Sony.
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Sony на геймпадах от PlayStation 5 начала дублировать надписи украинским языком. При осмотре новой консоли можно заметить, что на геймпаде есть надпись: "Вироблено в Китаї".
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PlayStation 5Консоль PS5 поступит в продажу 19 ноября на территории Украины. Предзаказать можно две версии PlayStation: с дисководом (499 долларов) и без (399 долларов). Для пользователей из Украины будут доступны такие языки: английский, польский и русский.
Украинские геймеры уже не первый год просят добавить украинский язык для PlayStation. Они даже создали петицию, которая собрала уже более 27 тысяч подписей.
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