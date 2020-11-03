Компанія Ubisoft випустила ще один трейлер до гри Assassin’s Creed Valhalla. У новому відео розповідається про роль релігії та міфології у грі.

Компанія Ubisoft продовжує активно рекламувати Assassin’s Creed Valhalla, реліз якої має відбутися найближчим часом. Цього разу на своєму youtube-каналі вони випустили трейлер присвячений міфології та релігії.

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У грі потрібно буде грати за вікінгів. Це войовничий народ, який поклонявся цілому пантеону богів. Найголовнішими з яких були: Одін, Фрейя та Локі. Основна частина гри буде проходити на території Англії, де провідною релігією було християнство. У новому трейлері розробники розповідають про основні ідеї християнства та знайомлять гравців з міфологією та віруваннями вікінгів.

Дивіться трейлер до гри Assassin’s Creed Valhalla — відео

Assassin’s Creed Valhalla Гра від компанії Ubisoft, яка виходить 10 листопада. Цього разу розробники відправлять гравців у 9 століття, на територію Англії. Головним героєм виступає вікінг Ейвор (можна буде вибрати стать персонажу), клан якого був витіснений з Норвегії та змушений був шукати нове місце проживання.

У трейлері Assassin’s Creed Valhalla є кадри на яких можна побачити: Асгард, Вальгаллу та міст Біфрост. Можливо, якась частина гри буде проходити у цих локаціях.