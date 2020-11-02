Упродовж останніх десятиліть відеоігри стали величезним бізнесом. Цифри вражають: до 2022 року прибуток у цій сфері має наблизитись до 200 мільярдів доларів на рік. Самі геймери не залишились осторонь, адже разом з постійним розвитком відеоігор розвивається і кіберспорт.

Чимало країн у всьому світі визнає кіберспорт офіційним видом спорту на рівні з футболом, баскетболом чи іншими. А у деяких державах він навіть став шкільною дисципліною. Зовсім нещодавно до когорти країн, що офіційно визнали кіберспорт, додалась і Україна. Через постійний ріст інтересу глядачів ростуть і прибутки у цій галузі.

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У наші дні професійний геймер мало чим відрізняється, наприклад, від зірки футболу. У нього незалежно від того змагається він у командних чи індивідуальних дисциплінах, також є контракт, спонсори та навіть трансферна вартість. Звісно, дані про зарплатню гравців часто тримаються в секреті. Але ми все одно можемо уявити собі статки найуспішніших з них, базуючись на відкритих даних про виграні протягом кар'єри призові. Отже, перед вами список найбагатших кіберспортсменів світу, за версією esportsearnings:

3 місце

Анатан Фам

Нікнейм: ana

ana Дисципліна: Dota 2

Dota 2 Теперішня команда: OG Esports

OG Esports Національність: австралієць

австралієць Вік: 20 років

20 років Призові: $6 000 411, 96



Анатан Фам на турнірі з Dota 2 / фото з dotesports.com

Один із наймолодших членів Team OG Анатан Фам розпочав свою професійну кар'єру у 2016 році в Invictus Gaming, а пізніше того ж року приєднався до своєї теперішньої команди. Під час International 2018 дивовижний виступ на Ember Spirit продемонстрував його майстерність у грі за цього персонажа. А в іграх 2019 року він зміг зробити неперевершений рекорд 6-0, що закріпив за ним статус одного з найкращих гравців у Dota 2.

2 місце

Йессе Вайнікка

Нікнейм: jerAx

jerAx Дисципліна: Heroes of Newerh. Dota 2

Heroes of Newerh. Dota 2 Теперішня команда: OG Esports

OG Esports Національність: фін

фін Вік: 27 років

27 років Призові: $6 470 000, 02



Йессе Вайнікка на турнірі з Dota 2 / фото з dotesports.com

Спочатку Йессе був активним гравцем у Heroes of Newerth та навіть зіграв у декількох турнірах. Потім була служба на фінському флоті, а після неї перехід до Dota 2 та світова слава, яку йому принесла гра за колектив OG Esports, після неймовірних перемог на International у 2018 та 2019 роках.

1 місце

Йохан Сундштайн

Нікнейм: N0tail

N0tail Дисципліна: Heroes of Newerh. Dota 2

Heroes of Newerh. Dota 2 Теперішня команда: OG Esports

OG Esports Національність: данець

данець Вік: 26 років

26 років Призові: $6 930 196, 58

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Йохан Сундштайн на турнірі з Dota 2 / фото з noobs2pro.com

Ще одна зірка Dota 2, котра розпочала свою кар`єру в Heroes of Newerth, – перелік перемог Йохана Сундштайна у турнірах з 2014 року говорить сам за себе, включаючи два International які він виграв у 2018 та 2019 роках все ж з тими ж OG. Успіхи не залишили сумнівів у таланті данця, зараз Сундштайн один і найдосвідченіших і найбільш шанованих гравців і тренерів у дисципліні.

Як бачите, успіх це не обов`язково висока посада чи робота в престижному офісі. Ці молоді спортсмени доводять, що можна заробляти на життя своїм хобі, адже багато з них починали як любителі, не маючи реальних сподівань, що колись вони стануть одними з найбагатших кіберспортсменів світу. Тож, якщо у вас є талант до ігор, не згайте свій шанс, можливо, через кілька років саме хтось з вас змусить їх трішки посунутись у цьому рейтингу.