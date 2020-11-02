Самые богатые киберспортсмены мира: сколько зарабатывают топ-геймеры
На протяжении последних десятилетий видеоигры стали огромным бизнесом. Цифры впечатляют: до 2022 года прибыль в этой сфере должна приблизиться к 200 миллиардам долларов в год. Сами геймеры не стали стоять в стороне. Вместе с постоянным развитием видеоигр развивается и киберспорт.
Масса стран во всем мире признает киберспорт официальным видом спорта наравне с футболом, баскетболом или другими. А в некоторых ещё более продвинутых государствах он даже стал школьной дисциплиной. Совсем недавно в число стран официально признавших киберспорт добавилась и Украина. Из-за постоянного повышения интереса зрителей растут и доходы в этой области.
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В наши дни профессиональный геймер мало чем отличается, например, от звезды футбола. У него, независимо от того соревнуется он в командных или индивидуальных дисциплинах, также есть контракт, спонсоры и даже трансферная стоимость. Конечно, данные о зарплате игроков часто держатся в секрете. Но мы все равно можем представить себе состояния самых успешных из них, основываясь на открытых данных о выигранных в течение карьеры призовых. Итак, перед вами топ-3 самых богатых киберспортсменов мира, по версии esportsearnings:
3 место
Анатан Фам
- Никнейм: ana
- Дисциплина: Dota 2
- Нынешняя команда: OG Esports
- Национальность: австралиец
- Возраст: 20 лет
- Призовые: $6,000,411.96
Анатан Фам на турнире по Dota 2 / фото с dotesports.com
Один из самых молодых членов Team OG, Анатан Фам начал свою профессиональную карьеру в 2016 году в Invictus Gaming, а позже в том же году присоединился к своей нынешней команде. Во время International 2018 впечатляющее выступление на Ember Spirit продемонстрировало его мастерство в игре за этого персонажа. А в играх 2019 он смог сделать непревзойденный рекорд 6-0, закрепивший за ним статус одного из лучших игроков в Dota 2.
2 место
Йессе Вайникка
- Никнейм: jerAx
- Дисциплина: Heroes of Newerh. Dota 2
- Нынешняя команда: OG Esports
- Национальность: финн
- Возраст: 27 лет
- Призовые: $6,470,000.02
Йессе Вайникка на турнире по Dota 2 / фото с dotesports.com
По началу Йессе был активным игроком в Heroes of Newerth и даже сыграл в нескольких турнирах. Затем была служба на финском флоте, а после нее переход к Dota 2 и мировая слава, которую ему принесла игра за коллектив OG Esports, после невероятных побед на International в 2018 и 2019 годах.
1 место
Йохан Сундштайн
- Никнейм: N0tail
- Дисциплина: Heroes of Newerh. Dota 2
- Нынешняя команда: OG Esports
- Национальность: датчанин
- Возраст: 26 лет
- Призовые: $6,930,196.58
Йохан Сундштайн на турнире по Dota 2 / фото с noobs2pro.com
Еще одна звезда Dota 2, которая начала свою карьеру в Heroes of Newerth – перечень побед Йохана Сундштайна в турнирах с 2014 года говорит сам за себя, включая два International которые он выиграл в 2018 и 2019 годах все же с теми же OG. Успехи не оставили сомнений в таланте датчанина, сейчас Сундштайн один и самых опытных и самых уважаемых игроков и тренеров в дисциплине.
Как видите успех это не обязательно высокая должность или работа в престижном офисе. Эти молодые спортсмены доказывают, что можно зарабатывать на жизнь своим хобби, ведь многие из них начинали как любители, не имея реальных надежд, что когда-то они станут одними из самых богатых киберспортсменов мира. Поэтому, если у вас есть талант к играм, не упустите свой шанс, возможно через несколько лет именно кто-то из вас заставит их немного подвинуться в этом рейтинге.
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