На протяжении последних десятилетий видеоигры стали огромным бизнесом. Цифры впечатляют: до 2022 года прибыль в этой сфере должна приблизиться к 200 миллиардам долларов в год. Сами геймеры не стали стоять в стороне. Вместе с постоянным развитием видеоигр развивается и киберспорт.

Масса стран во всем мире признает киберспорт официальным видом спорта наравне с футболом, баскетболом или другими. А в некоторых ещё более продвинутых государствах он даже стал школьной дисциплиной. Совсем недавно в число стран официально признавших киберспорт добавилась и Украина. Из-за постоянного повышения интереса зрителей растут и доходы в этой области.

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В наши дни профессиональный геймер мало чем отличается, например, от звезды футбола. У него, независимо от того соревнуется он в командных или индивидуальных дисциплинах, также есть контракт, спонсоры и даже трансферная стоимость. Конечно, данные о зарплате игроков часто держатся в секрете. Но мы все равно можем представить себе состояния самых успешных из них, основываясь на открытых данных о выигранных в течение карьеры призовых. Итак, перед вами топ-3 самых богатых киберспортсменов мира, по версии esportsearnings:

3 место

Анатан Фам

Никнейм: ana

ana Дисциплина: Dota 2

Dota 2 Нынешняя команда: OG Esports

OG Esports Национальность: австралиец

австралиец Возраст: 20 лет

20 лет Призовые: $6,000,411.96



Анатан Фам на турнире по Dota 2 / фото с dotesports.com

Один из самых молодых членов Team OG, Анатан Фам начал свою профессиональную карьеру в 2016 году в Invictus Gaming, а позже в том же году присоединился к своей нынешней команде. Во время International 2018 впечатляющее выступление на Ember Spirit продемонстрировало его мастерство в игре за этого персонажа. А в играх 2019 он смог сделать непревзойденный рекорд 6-0, закрепивший за ним статус одного из лучших игроков в Dota 2.

2 место

Йессе Вайникка

Никнейм: jerAx

jerAx Дисциплина: Heroes of Newerh. Dota 2

Heroes of Newerh. Dota 2 Нынешняя команда: OG Esports

OG Esports Национальность: финн

финн Возраст: 27 лет

27 лет Призовые: $6,470,000.02



Йессе Вайникка на турнире по Dota 2 / фото с dotesports.com

По началу Йессе был активным игроком в Heroes of Newerth и даже сыграл в нескольких турнирах. Затем была служба на финском флоте, а после нее переход к Dota 2 и мировая слава, которую ему принесла игра за коллектив OG Esports, после невероятных побед на International в 2018 и 2019 годах.

1 место

Йохан Сундштайн

Никнейм: N0tail

N0tail Дисциплина: Heroes of Newerh. Dota 2

Heroes of Newerh. Dota 2 Нынешняя команда: OG Esports

OG Esports Национальность: датчанин

датчанин Возраст: 26 лет

26 лет Призовые: $6,930,196.58

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Йохан Сундштайн на турнире по Dota 2 / фото с noobs2pro.com

Еще одна звезда Dota 2, которая начала свою карьеру в Heroes of Newerth – перечень побед Йохана Сундштайна в турнирах с 2014 года говорит сам за себя, включая два International которые он выиграл в 2018 и 2019 годах все же с теми же OG. Успехи не оставили сомнений в таланте датчанина, сейчас Сундштайн один и самых опытных и самых уважаемых игроков и тренеров в дисциплине.

Как видите успех это не обязательно высокая должность или работа в престижном офисе. Эти молодые спортсмены доказывают, что можно зарабатывать на жизнь своим хобби, ведь многие из них начинали как любители, не имея реальных надежд, что когда-то они станут одними из самых богатых киберспортсменов мира. Поэтому, если у вас есть талант к играм, не упустите свой шанс, возможно через несколько лет именно кто-то из вас заставит их немного подвинуться в этом рейтинге.