Компания Ubisoft выпустила еще один трейлер к игре Assassin's Creed Valhalla. В новом видео рассказывается о роли религии и мифологии в игре.

Компания Ubisoft продолжает активно рекламировать Assassin's Creed Valhalla, релиз которой должен состояться в ближайшее время. На этот раз на своем youtube-канале они выпустили трейлер посвященный мифологии и религии.

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В игре нужно будет играть за викингов. Это воинственный народ, который поклонялся целому пантеону богов. Главными из которых были: Один, Фрейя и Локи. Основная часть игры будет проходить на территории Англии, где ведущей религией было христианство. В новом трейлере разработчики рассказывают об основных идеях христианства и знакомят игроков с мифологией и верованиями викингов.

Смотрите трейлер к игре Assassin's Creed Valhalla — видео

Assassin's Creed Valhalla Игра от компании Ubisoft, которая выходит 10 ноября. На этот раз разработчики отправят игроков в 9 век, на территорию Англии. Главным героем выступает викинг Эйвор (можно будет выбрать пол персонажа), клан которого был вытеснен из Норвегии и вынужден был искать новое место жительства.

В трейлере Assassin's Creed Valhalla есть кадры на которых можно увидеть: Асгард, Вальхаллу и мост Бифрост. Возможно, какая-то часть игры будет проходить в этих локациях.