Обычно ноября богат на игровые релизы, разработчики стремятся выпустить свои главные хиты за месяц до зимних праздников. Не стал исключением и ноябрь 2020.

Call of Duty, Assassin's Creed, DIRT 5 – главные новинки этого месяца, но не единственные. Games 24 собрал для вас все знаковые релизы ноября в одном материале.

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Главные релизы ноября 2020 / инфографика Games 24

Подробнее о главных релизах

5 ноября:

Realpolitiks II – масштабная стратегическая игра в реальном времени, в которой вы сможете управлять современным государством. Игрокам нужно будет: участвовать в международных конфликтах, заниматься шпионажем, бороться с терроризмом и эпидемиями.

В игре Realpolitiks II вы сможете почувствовать себя лидером государства / фотография со страницы игры в магазине Steam

Kosmokrats – игра, которая отправит вас во времена "Холодной войны", но за пределы нашей планеты. Игроки смогут собирать космические корабли на орбите и путешествовать в космосе.

6 ноября:

DIRT 5 – продолжение всем известной франшизы о гонках. Разработчики обещают более 70 уникальных локаций, сотни болидов, динамическую смену погоды. Также будет режим карьеры, который озвучивали Трой Бейкер и Нолан Норт.

Смотрите трейлер игры DIRT 5 – видео

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – в честь десятилетия оригинальной Hot Pursuit в Electronic Arts решили выпустить ремастер. Все кто приобретут эту игру, получат основные DLC к ней, а также 6 дополнительных часов игрового процесса и более 30 испытаний.

10 ноября:

Assassin's Creed Valhalla – новая игра от Ubisoft отправит геймеров в Англию. Главным героем будет викинг-ассасин Эйвор, который вместе со своим кланом вынужден был покинуть Норвегию. Антагонистом может выступить Альфред I Великий.

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Yakuza: Like a Dragon – ролевая игра, в которой протагонистом будет бывший член якудзы. В игре будет открытый мир, где можно выполнять различные задачи, а также играть в мини игры или устраивать драки со случайными соперниками.

– ролевая игра, в которой протагонистом будет бывший член якудзы. В игре будет открытый мир, где можно выполнять различные задачи, а также играть в мини игры или устраивать драки со случайными соперниками. The Falconeer – игра с открытым миром и полетами. Нам обещают динамические воздушные бои, а также масштабный мир, который можно будет исследовать (не только в воздухе, а и среди океанских глубин).

Смотрите трейлер игры The Falconeer – видео

12 ноября:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – продолжение игры Marvel's Spider-Man 2018 года, а точнее одного из дополнений к этому проекту. Главным героем будет Майлз Моралес, который после укуса паука начал бороться с преступниками. Эта игра выйдет на консоли PlayStation 5.

– продолжение игры Marvel's Spider-Man 2018 года, а точнее одного из дополнений к этому проекту. Главным героем будет Майлз Моралес, который после укуса паука начал бороться с преступниками. Эта игра выйдет на консоли PlayStation 5. Just Dance 2021 – как и в предыдущих играх этой франшизы, игроки будут имитировать хореографию танцора под выбранную песню. В этой версии добавят 40 музыкальных треков, будут и новинки последнего года, и всем известные хиты прошлого.

– как и в предыдущих играх этой франшизы, игроки будут имитировать хореографию танцора под выбранную песню. В этой версии добавят 40 музыкальных треков, будут и новинки последнего года, и всем известные хиты прошлого. Bugsnax – "мы – то, что мы едим". Так мог бы звучать краткий обзор этой игры. В Bugsnax нужно будет разведать все тайны острова Snaktooth, на котором проживают: бабочки в виде пиццы, бутербродные жуки, гибриды гусеницы с морковью и много другой живности (разработчики обещают более сотни таких уникальных созданий).

Смотрите трейлер игры Bugsnax – видео

13 ноября:

Call of Duty: Black Ops Cold War – еще одна игра, в которой игроков отправят во времена "Холодной войны". Главными героями будут персонажи из первой и второй Black Ops (Алекс Мейсон, Фрэнк Вудс и Джейсон Хадсон). Игрокам в составе спецслужб США нужно будет найти советского шпиона Персея и остановить ядерную войну.

Смотрите трейлер игры Call of Duty: Black Ops Cold War – видео

The Sims 4 Snowy Escape – очередное дополнение к Sims 4 (в магазине Steam к данной игре есть уже 40 дополнений). На этот раз в игру добавят зимние виды спорта, возможность отправить ваших симов в горы, а также кучу всевозможных мелочей (санки, сноуборды, термальные источники).

– очередное дополнение к Sims 4 (в магазине Steam к данной игре есть уже 40 дополнений). На этот раз в игру добавят зимние виды спорта, возможность отправить ваших симов в горы, а также кучу всевозможных мелочей (санки, сноуборды, термальные источники). Godfall – ролевой слэшер, в котором игроки будут спасать мир под названием Еперион. Играть нужно будет за богоподобного воина в легендарных доспехах. Разработчики обещают масштабный открытый мир, который будет интересно исследовать.

17 ноября:

Hearthstone: Madness At the Darkmoon Faire – последнее масштабное дополнение в этом году к Hearthstone. В игру добавят улучшенные награды за прогресс, 135 новых карт, новое свойство и многое другое.

– последнее масштабное дополнение в этом году к Hearthstone. В игру добавят улучшенные награды за прогресс, 135 новых карт, новое свойство и многое другое. Mortal Kombat 11 Ultimate – самое полное издание этой легендарной игры. Эта версия Mortal Kombat будет включать обе сюжетные кампании, а также всех дополнительных персонажей (Рэмбо, Милина и Рейн). Также в эту игру можно будет поиграть на консоли PlayStation 5.

В обновленном Mortal Kombat будет Рэмбо / фотография с портала PlayGround

Mars Horizon – симулятор руководителя космического агентства. Игроки примут участие в космической гонке: от первых полетов в космос к покорению планеты Марс.

19 ноября:

Demon's Souls – главный эксклюзив для PlayStation 5 (на старте продаж). Игру переделали почти полностью, но пообещали, что фирменный стиль и атмосфера будет сохранена в этом римейке.

Смотрите трейлер игры Demon's Souls – видео

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – игра для владельцев Oculus Rift и поклонников этой вселенной. Игроков отправят на планету Батуу, где можна будет встретить многих классических персонажей (Йода, R2-D2 и C-3PO).

– игра для владельцев Oculus Rift и поклонников этой вселенной. Игроков отправят на планету Батуу, где можна будет встретить многих классических персонажей (Йода, R2-D2 и C-3PO). Sackboy: A Big Adventure – платформер, что выйдет для консолей PS 4 и PS 5. Игра с забавной графикой, в которой нужно решать различные головоломки. В игре будет доступен кооперативный режим на четырех игроков.

24 ноября:

Football Manager 2021 – поклонники этой серии уже давно ждут от Sports Interactive серьезных изменений. Пока было анонсировано немало нововведений, но ещё не ясно, как сильно это изменит геймплей. В игру добавят модель xG, полностью изменят систему диалогов, а также обещают новые лица для регенов.

Модель xG будет в новом Football Manager / фотография с сайта Footballmanager.com

27 ноября:

World of Warcraft: Shadowlands – восьмое дополнение к видеоигре World of Warcraft. На этот раз игроков отправят в Темные земли, куда попадают души мертвецов. Геймерам нужно будет сделать выбор в пользу одного из четырех ковенантов (правители Темных земель). Также в этом дополнены можно будет встретить старых персонажей: Утера, Дреку, Кенария и Кель'таса.

В новом дополнении к WoW игроки отправятся в Темные земли / фотография с сайта Blizzard.com

Ноябрь 2020 будет богат не только на игровые релизы, также в продажу поступят консоли нового поколения. 10 ноября выйдет новая консоль от Xbox, а 19 в продажу поступит PlayStation 5.