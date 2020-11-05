Apex Legends вышла в магазине Steam, вместе с этим в игре начался седьмой сезон под названием "Вознесение". Видеоигра сразу попала в топ игр с наибольшим количеством игроков

Популярную игру Apex Legends уже можно бесплатно загрузить из магазина Steam. Вместе с этим выйдет самое масштабное дополнение с момента релиза данного проекта.

Читайте также Главные игровые релизы ноября 2020: календарь для геймеров

Одновременно с выходом в Steam стартует седьмой сезон под названием "Вознесение". С этим дополнением в игру добавят новую карту Олимп, а также новую легенду - ученого Мэри Сомерс, которая имеет прозвище "Горизонт". Она мастер в вопросе гравитации, все ее умения базируются на этом. Также в игре появится боевой пропуск, который посвящен кастомизации ваших персонажей или оружия.

Смотрите трейлер, в котором представили новую легенду – видео

Apex Legends Бесплатная игра в жанре королевской битвы, которая стала очень популярной за короткий срок. Играть нужно легендами, каждая из которых имеет свои уникальные умения и характеристики. Изначально эта видеоигра была доступна для загрузки только в магазине Origin.

Игра уже в топе Steam по количеству игроков, у нее одновременно играют уже более 65 тысяч геймеров (5 место).