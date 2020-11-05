Adidas вместе со студией CD Projekt RED запускает серию новых кроссовок в стиле Cyberpunk 2077. Всего обещают пять моделей тематической обуви

В своем твиттере BizDev-менеджер CD Projekt RED Рафал Яки сообщил о выпуске серии кроссовок в стиле Cyberpunk 2077. Производством и выпуском тематической обуви будет заниматься компания Adidas.

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Всего пока анонсировано пять моделей фирменной обуви. Четыре пары будут адаптированы под цвета Найт-Сити, а пятая будет выполнена в фирменных для Cyberpunk 2077 желто-черных цветах.

Новые кроссовки от Adidas в стиле Cyberpunk 2077 / фото с твиттера Рафала Яки

Cyberpunk 2077 Игра от польской студии CD Projekt RED, релиз которой должен состояться 10 декабря этого года. Игрокам нужно будет взять на себя роль наемника в недалеком будущем. Также в игре появится известный актер Киану Ривз в роли рокера Джонни Сильверхенда.

Кроссовки поступят в продажу с 11 ноября, но пока только на азиатский рынок. Также их можно будет приобрести на официальном сайте Adidas или у партнеров данной компании. Цену пока не называют.