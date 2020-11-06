Для игры Total War Saga: Troy вышло очередное дополнение под названием "Blood & Glory". Разработчики обещают, что теперь ваши баталии станут еще более кровопролитными

В магазине Epic Games Store вышло новое дополнение к игре Total War Saga: Troy. Для этой франшизы это классическое дополнение, которое всегда выходит через несколько месяцев после релиза основной игры.

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Смотрите трейлер дополнения "Blood & Glory" – видео 18+

Разработчики обещают новые эффекты на глобальной карте и на полях сражений. Также известно, что в настройках игры можно будет изменять уровень жестокости.

Новые эффекты на глобальной карте:

картинки и видео после кровавых боев

реки будут закрашиваться в красный цвет после масштабных баталий

окровавленные памятники после больших побед

Новые эффекты в режиме боя:

брызги крови окрашивают доспехи бойцов

колесницы будут оставлять кровавые следы

битвы в реках будут окрашивать воду в красный цвет

анимации расчленения

Кровавые эффекты на поле боя в новом дополнении к Total War Saga: Troy / фотография с портала Shazoo

Total War Saga: Troy Компьютерная стратегическая игра разработанная студией Creative Assembly, вышедшая в августе 2020. На этот раз в основу игры положена одна из величайших легенд в истории человечества, которая изложена в "Илиаде" Гомера. Играть можно за всех ключевых персонажей этого эпоса (Ахиллес, Парис, Одиссей, Гектор и многие другие) и даже амазонками.

Дополнение "Blood & Glory" можно приобрести в магазине Epic Games Store по цене в 55 гривен.