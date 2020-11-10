Мільйони геймерів з усього світу з нетерпінням очікують на продовження культової серії. Як проходить розробка та коли чекати на реліз S.T.A.L.K.E.R. 2. – дізнайтесь у матеріалі.

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров у недавньому випуску подкасту "Пилим, Трем" дещо прочинив завісу таємниці розробки гаряче очікуваного постапокаліптичного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Найголовніше – у матеріалі Games24.

Подкаст "Пилим, трем" з Захаром Бочаровим

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Мабуть, найбільше величезна армія фанатів серії турбувалася, чи розробку не скасують через пандемію, проблеми з фінансуванням абощо. Передчуваючи це, Бочаров одразу запевнив фанатів, що проєкт зі 100% ймовірністю "вже більше ніхто ніколи не скасує" і з грою на цьому етапі її виробничого циклу все "дуже добре".

Трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2

Також Захар висловив вдоволення співпрацею з таким гігантом ринку, як Microsoft, та додав, що вони є дуже вигідним партнером для компанії GSC Game World, проте не будуть видавцем гри. Основна мета цієї співпраці – вихід гри на консолях, чим не може похвалитись жодна попередня гра серії, та привернення уваги нової аудиторії.

Бочаров розвіяв побоювання фанатів, ніби S.T.A.L.K.E.R. 2 стане грою-сервісом, і закликав не хвилюватися з приводу формату – він у проєкту буде "очікувано консервативним":

S.T.A.L.K.E.R. 2 не буде грою-сервісом. Буде дуже великий сингл, дуже крутий, нелінійний, на багато-багато годин геймплею в відкритому світі. Гра буде консервативною, в хорошому сенсі.

Про труднощі в розробці та певні виклики, на які хоче відповісти команда, Захар відреагував так:

Головний челендж – зробити гру, яка сподобається тим, хто "угарав" в оригінальний S.T.A.L.K.E.R. і тим, хто хоче робити на нього моди. А також захопити нову аудиторію, включаючи консолі. Хочеться, щоб всі були задоволені та щоб при цьому не втратилась основа серії, – атмосфера. Це саме те, за що її люблять і те що робить її особливою. І цю кристалізовану сутність донести в новій обгортці, яка всім зайде. Напевно, це утопічне завдання.

Скріншот з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 / зображення з stalker2.com

Одним з найголовніших питань, що цікавить геймерів, є дата виходу гри.

У нас вже є внутрішня дата релізу. Але з огляду на не найсприятливіші події ми ще не готові її озвучити. У тому числі, щоб потім не було постійних перенесень, як з Cyberpunk 2077. Загалом, як тільки, так зразу, – зазначив Бочаров.

Скріншот з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 / зображення з stalker2.com

Поки що достеменно відомо, що реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 планується ексклюзивно на Xbox Series X і PC у 2021 році. Для нової консолі Xbox гра стане стартовим консольним ексклюзивом і буде доступна за передплатою Game Pass безпосередньо в день виходу. На Xbox Series X заявлена підтримка 4К Ultra HD і технологія Ray Tracing. Реліз на PS5, найімовірніше, відбудеться пізніше.