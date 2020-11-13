Нове дослідження поставило перед геймерами завдання зіграти в одні з найпопулярніших ігор, щоб побачити, які з них викликають найбільший стрес. Які ж його результати – дізнайтесь у матеріалі.

Якими б популярними не були відеоігри, не можна заперечувати, що вони іноді можуть бути джерелом стресу. Чи то напружений хорор, такий як Amnesia, чи то спроба виконати, здавалося б, неможливе завдання в Crash Bandicoot 4, або навіть просто бажання отримати абсолютно нову консоль в день її запуску, ігри можуть пронизати серця людей. Саме тому сайт BonusFinder у співпраці зі спортивними медиками нещодавно вирішив з'ясувати, які саме ігри викликають найбільший стрес.

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У дослідженні взяли участь наступні 16 ігор:

Mario Kart

FIFA 20

Call of Duty (Modern Warfare)

Dark Souls III

Fortnite

DOOM

Fall Guys

Battlefield V

Street Fighter

Among Us

Grand Theft Auto

UNO!

The Sims

Animal Crossing

Minecraft

Skyrim

Методологія дослідження досить проста. Було обрано 14 активних геймерів, що проводять за іграми якнайменше 15 годин в тиждень та знайомі з більшістю представлених у списку тайтлів. Піддослідні отримали завдання – зіграти мінімум по 30 хвилин в кожну гру. Весь час, що вони грали медики стежили за їхнім пульсом за допомогою натільних моніторів серцевого ритму.

І хоча результати не зовсім дивні, з них можна почерпнути деякі цікаві речі. По-перше, з усіх включених до списку ігор найскладнішою для гри з точки зору стресостійкості була гра Mario Kart (BonusFinder не вказує, який Mario Kart використовувався, але, швидше за все, це була остання основна гра, Mario Kart 8 Deluxe для Nintendo Switch).

Топ 5 найстресовіших ігор (за зростанням середньої частоти пульсу) / інфографіка bonusfinder.com

Середня частота пульсу під час сеансу Mario Kart становила 85 ударів в хвилину (на 32,81% більше, ніж в стані спокою), що набагато перевершує показники FIFA 20 і навіть Call of Duty: Modern Warfare. Попри барвисту і мультяшну графіку, будь-який гравець Mario Kart, швидше за все, погодиться з результатами, оскільки навіть найказуальніші ігри можуть стати напруженими через дивовижний дизайн треків і їх надмірну складність.

Підбірка моментів люті, стрімерів, які грають в Mario Kart 8 Deluxe

BonusFinder також відстежував пікову частоту серцевих скорочень, щоб побачити, в яких іграх були найбільш захопливі моменти, і Dark Souls 3 заслужено посів перше місце. Серія відома на увесь світ саме своєю нищівною складністю, тому не дивно, що науково доведено, що він є основним джерелом стресу, принаймні серед запропонованих тайтлів. Зокрема, під час битви з босом Darkeater Midir частота серцевих скорочень гравців досягла 127 ударів в хвилину.

Битва з босом Darkeater Midir в грі Dark Souls 3

Топ 5 найстресовіших ігор (за піковим значенням частоти пульсу) / інфографіка bonusfinder.com

На другому місці опинились Fall Guys, з піком пульсу 125 ударів в хвилину під час фінальних раундів, коли гравці були близькі до завоювання бажаної корони. Як і Mario Kart, Fall Guys може здатися не такою складною грою, якщо дивитися на її візуальну естетику, але навіть побіжний перегляд ігрових відеороликів і прямих трансляцій покаже, наскільки запеклими можуть стати сутички в цій грі і яким великим може бути розчарування, викликане втратою шансу завоювати корону або зіткненням з краю платформи.

Підбірка моментів люті, стрімерів, які грають в Fall Guys

Однак не усі ігри викликали подібні емоції у гравців. Кілька з них навпаки призвели до зниження частоти серцевих скорочень та рівня стресу загалом.

Встановлено, що Animal Crossing, The Sims та Skyrim знижують середній пульс серед учасників 30-хвилинної сесії на цілих 5%. Це дещо пояснює їх популярність, адже змагання за перемогу в іграх може бути дуже веселим та корисним, але іноді все, що ми хочемо зробити після важкого робочого дня – це просто розслабитися, поблукати красивими місцинами та зняти стрес, нехай і у відеогрі.