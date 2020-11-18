Ubisoft выпустила дополнение для Rainbow Six: Siege с изменениями одного из оперативников. В феврале 2020 года известный порноактер Джонни Синс обращался к разработчикам с такой просьбой.

Для игры Rainbow Six: Siege вышло дополнение, в котором было обновлено оперативника с прозвищем "Tachanka". Раньше за него можно было сыграть только в тестовой версии игры.

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Этому оперативнику изменили некоторые навыки, а также девайсы с которыми он выходит на поле боя. Основным оружием стал пулемет, а дополнительным - ручной гранатомет с магазином на 5 боеприпасов и высокой скорострельностью.

В феврале 2020 года Джонни Синс, также известный как "Лысый из Brazzers", обращался к Ubisoft с просьбой усилить этого оперативника. "Tachanka" это любимый персонаж Джонни в Rainbow Six: Siege, но с самого релиза игры он был одним из худших оперативников. В компании Ubisoft откликнулись на просьбу известного порноактера очень быстро, через 4 дня разработчики анонсировали изменения, которые официально вышли только сейчас.

Джонни Синс любит проводить время в видеоиграх, у него даже есть свой youtube-канал, который называется SinsTV. На канале часто выходят различные видео, а также Джонни иногда проводит прямые трансляции. Сейчас на SinsTV подписано 1,5 миллиона пользователей.

Джонни Синс уже записывал видео с геймплеем игры Fortnite / фотография с youtube-канала SinsTV