Объявили номинантов ежегодной премии The Game Awards. Организаторы назвали финалистов в 30 различных категориях.

На сайте The Game Awards началось голосование в 30 различных номинациях. Церемония награждения пройдет 10 декабря, шоу будет транслироваться в прямом эфире из студий в Лондоне, Токио и Лос-Анджелесе.

Интересно "Лысый из Brazzers" добился своего: разработчики внесли изменения в игру

Наибольшее количество номинаций в видеоигры The Last of Us Part II, которая является претендентом сразу на 9 наград. Также среди лидеров находятся Hades (8 номинаций), Ghost of Tsushima (7), ремейк Final Fantasy VII (6), DOOM Eternal (4) и Half-Life: Alyx (4).

Организаторы представили номинантов и в киберспортивных дисциплинах. Dota 2 отсутствует в списке претендентов на лучшую киберспортивную игру года. Игра очень плохо приспособилась к условиям пандемии и отмена The International сильно ударила по этой видеоигре. Украинская организация NAVI и ее игрок в дисциплине CS:GO Александр "S1mple" Костылев также отсутствуют среди номинантов.

Игра года

DOOM Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ghost of Tsushima

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Лучшая работа геймдиректора

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Лучший рассказ

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Лучшее художественное оформление

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Лучший саундтрек

DOOM Eternal – Мик Гордон

Final Fantasy VII Remake – Нобуо Уэмацу, Масаси Хамаузу, Мицуто Сузуки

Hades – Даррен Корб

Ori and the Will of the Wisps – Гарет Кокер

The Last of Us Part II – Густаво Сантаолалья

Лучший аудио-дизайн

DOOM Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Лучшая актерская игра

Эшли Джонсон -- Элли с The Last of Us Part II

Лора Бейли -- Эбби с The Last of Us Part II

Дайсуке Цудзи -- Дзин с Ghost of Tsushima

Логан Каннингем -- Аид, Посейдон и Ахилл с Hades

Наджи Джетер -- Майлз Моралес с Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Лучшая социально значимая игра

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why

Through the Darkest of Times

Лучшая игра-сервис

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty Warzone

Fortnite

No Man's Sky

Лучшая инди-игра

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Лучшая мобильная игра

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokemon Cafe Mix

Лучшая поддержка сообщества

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys: Ultimate Knockout

Fortnite

No Man's Sky

Valorant

Лучшая игра для AR или VR

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel's Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Награда за инновации в области доступности для людей с ограниченными возможностями

Assassin's Creed Valhalla

Grounded

Hyperdot

The Last of Us Part II

Watch Dogs Legion

Лучший экшн

DOOM Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Лучшая приключенческая игра

Assassin's Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Last of Us Part II

Лучшая ролевая игра

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Лучший файтинг

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth EXE: Late[CL-R]

Лучшая семейная игра

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Лучшая стратегия или симулятор

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

XCOM: Chimera Squad

Лучшая спортивная игра

DIRT 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Лучший мультиплеер

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Лучший стример или автор контента

Алана Пирс

Ник "NickMercs" Колчефф

Тимоти "TimtheTatman" Бетар

Джей-Энн Лопез

Рейчел "Valkyrae" Хофстеттер

Лучшая дебютная игра

Carrion – Phobia Game Studio

Mortal Shell – Cold Symmetry

Raji: An Ancient Epic – Nodding Head Games

Roki – Polygon Treehouse

Phasmophobia – Kinetic Games

Лучший киберспортсмен

Иен "Crimsix" Портер

Хео "Showmaker" Су

Ким "Canyon" Ген-бу

Энтони "Shotzzy" Куэвас-Кастро

Матье "ZywOo" Эрбо

Лучший киберспортивный тренер

Денни "zonic" Соренсен

Да Хи "Crusty" Парк

Фабиан "GrabbZ" Ломанн

Ли "Zefa" Дже Мин

Рэймонд "Rambo" Люсье

Лучший турнир

BLAST Premier: Spring 2020

Call of Duty League Championship 2020

IEM Katowice 2020

League of Legends 2020 World Championship

Overwatch League 2020

Лучшая киберспортивная игра

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

League of Legends

Valorant

Лучший киберспортивный ведущий

Ефье "Sjokz" Депортере

Алекс "Machine" Ричардсон

Алекс "Goldenboy" Мендез

Джеймс "Dash" Паттерсон

Йорин "Sheever" ван дер Хейден

Лучшая киберспортивная команда

DAMWON Gaming (League of Legends)

Dallas Empire (Call of Duty)

San Francisco Shock (Overwatch)

G2 Esports (League of Legends)

Team Secret (Dota 2)